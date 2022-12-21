مواعيد مباريات الأربعاء 21 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.. كأس الرابطة الإنجليزية ومباراة في الدوري

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 10:23

كتب : FilGoal

كاراباو

تستكمل اليوم مباريات الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" بثلاث مباريات.

يلعب مانشستر يونايتد مع بيرنلي على ملعب أولد ترافورد في العاشرة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، ويعلق عليها حسن العيدروس.

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ويخرج برايتون لمواجهة تشارلتون في العاشرة إلا الربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن إكسترا 1 بتعليق خالد الزير.

وأخيرا، يلعب نوتنجهام فورتس مع بلاكبيرن في العاشرة إلا الربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3 بتعليق مضر اليوسف.

وفي الدوري المصري، يلعب المصري مع المقاولون العرب في الخامسة مساء على استاد السويس الجديد.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق مؤمن حسن.

كأس الرابطة الإنجليزية الدوري المصري مانشستر يونايتد المصري المقاولون العرب
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