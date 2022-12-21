فيتوريا: صلاح بالنسبة لمصر مثل ميسي مع الأرجنتين

يرى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن محمد صلاح بالنسبة لفريق الفراعنة مثل ليونيل ميسي مع الأرجنتين.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال فيتوريا عبر قناة أون تايم سبورتس: "اسم النادي يؤثر في شيئ واحد فقط وقت اختيار لاعبي المنتخب، وهو أن اللاعب الذي يلعب مع فريق ينافس دائما على البطولات يكون هو اللاعب الأكثر تركيزا في أوقات التنافس الكبيرة".

وشدد "صلاح لاعب مهم جدا لمنتخب مصر والخصوم تضع أكثر من لاعب لمراقبته، ومن أجل أن يظهر صلاح بشكل جيد لابد أن يلمع كذلك من هم حول صلاح في هجوم المنتخب".

وواصل "صلاح بالنسبة لمنتخب مصر مثل ميسي مع الأرجنتين، فهما لاعبان قادران على تغيير مسار المباراة في لحظة واحدة".

وأكمل "لم يطلب أي لاعب في المنتخب اللعب بجوار لاعب آخر".

واستمر في تصريحاته "محمود حمادة لديه خصائص جيدة تساعد في الملعب وهو يناسب أسلوبنا وطريقة المنتخب، وهو عمره 28 عاما".

وأردف "زيزو لاعب يملك قدرات عالية ويستطيع اللعب في أكثر من مركز في الملعب سواء على الجناح أو العمق وأنا أعجب به كثيرا".

وأوضح "أكرم توفيق في أول 3 مباريات شاهدتها له لم أعجب ببعض الأمور لكني كنت أثق في قدراته، وشارك أمام بلجيكا وقدم مستوى مميز، وأرى أنه يجب أن يحسن نقطة أو إثنين في طريقة لعبه".

وأشار "رمضان صبحي يمتلك الكفاءة ولسوء الحظ في الوقت الذي كان يمكن أن يشارك مع المنتخب تعرض للإصابة فهو يستطيع أن يعطي أكثر ويتطور أكثر".

وتابع "كريم فؤاد لاعب صغير في السن ويعجبني وعندما وصلت كان يشارك رفقة محمد هاني وكان يقدم مستوى جيد في الظهير الأيمن وانضم للمنتخب في المعسكر الأول وفي المعسكر الثاني كان آخر لاعب نفكر في ضمه لأننا كنا نعرفه جيدا ونريد تجربة أكرم توفيق وطاهر محمد".

وأكد "وقت مباراة بلجيكا كريم فؤاد كان يشارك في مركز الجناح وليس الظهير الأيمن ولذلك كنا نحتاج لرؤية لاعبين آخرين ولا يوجد مساحة كافية لضمه".

وأتم تصريحاته "هو لاعب جيد وأتابعه بشكل جيد وهو لديه القدرة على اللعب في مركزين مختلفين".