كأس كاراباو - نيوكاسل يعبر بورنموث بهدف عكسي.. وساوثامبتون يقلب النتيجة على لينكولن

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 23:59

كتب : FilGoal

سانت ماكسيمان لاعب نيوكاسل

صعدت أندية نيوكاسل وساوثامبتون وليستر سيتي وولفرهامبتون لربع نهائي كأس كارابو في إنجلترا.

وفاز نيوكاسل على بورنموث بهدف دون مقابل سجله آدم سميث بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 67.

وقلب ساوثامبتون تأخره أمام لينكولن بهدف لفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

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وسجل جافين بازونو حارس ساوثامبتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية.

قبل أن يقوز تشي أدامز فريقه للانتصار بتسجيله هدفين في الدقيقتين 25 و74 من صناعة محمد اليونسي.

وحقق ليستر سيتي انتصارا سهلا على إم كي دونز بثلاثة أهداف دون مقابل.

تقدم يوري تليمانس لليستر سيتي في الدقيقة 18 قبل أن يضيف أيوزي بيريز الهدف الثاني مع الدقيقة 29 من عرضية لوك توماس.

وفي الدقيقة 50 صنع تيموثي كاستاني الهدف الثالث للمخضرم جيمي فاردي.

وأخيرا، فاز ولفرهامبتون على جلينجهام بهدفين دون مقابل.

بعد شوط أول صعب، سجل راؤول خيمينيز الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 77.

ثم أضاف البديل آيت نوري الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتقام ثلاث مباريات في المسابقة غدا الأربعاء عندما يلعب مانشستر يونايتد مع بيرنلي، ونوتنجهام فورست مع بلاكبيرن، ويخرج برايتون لمواجهة تشارلتون.

وتختتم منافسات ثمن النهائي بمواجهة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي يوم الخميس.

نيوكاسل كأس كاراباو ولفرهامبتون ليستر سيتي
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