الكومي: أيمن الجمل أصبح هو المدير الفني لـ الإسماعيلي

كشف يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي عن تعيين أيمن الجمل كمدير فني بشكل مستمر للفريق الأصفر.

وقال الكومي عبر قناة صدى البلد: "أيمن الجمل أصبح هو المدير الفني لـ الإسماعيلي".

وأضاف "كان هناك إصرارا على بقاء الجهاز الفني بقيادة أيمن الجمل وأثبت أنه أفضل من جاريدو ومنح الفرصة لبعض اللاعبين اللذين لا يلعبون".

وواصل "أقل لاعب من الصفقات الجديدة حصل على 50% من مستحقاته المالية والبعض حصل على 50% من قيمة عقده".

وأشار "باقي اللاعبين سيحصلون على مستحقاتهم المالية خلال أيام وقبل نهاية شهر ديسمبر".

وأفصح "فكرت في الاستقالة بسبب الضغوطات لكني لن أستقيل إلا عندما تكون الأمور مستقرة لأن الرحيل في غير ذلك هو فشل وأنا غير معتاد على الفشل".

وأكد "كل اللاعبين الأجانب الذين رحلوا من الإسماعيلي فاشلين ولكن لوائح فيفا تمنحهم الحق في فسخ التعاقد ورفع القضايا على النادي".

وأكمل "محمد بن خماسة كان يعاني من إصابة مزمنة، يلعب نصف ساعة ويغيب أسبوعين ولم يقدم أي شيء للإسماعيلي وتلقى عرضا من شبيبة القبائل لكن الصفقة لم تتم بسبب نهاية الانتقالات وتأجلت إلى يناير ولكن بسبب الوائح فسخ تعاقده".

وأتم تصريحاته "الإسماعيلي سيحصل في أزمة اللاعب كارميلو على تعويض يبلغ 2 مليون دولار".

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعدما حقق أول فوز له في الدوري على إنبي.