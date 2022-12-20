أمير مرتضى: الزمالك صادفه سوء حظ .. وتعليق على طلب إمام عاشور تنفيذ ضربة الجزاء

شدد أمير مرتضى منصور المشرف على كرة في نادي الزمالك على أن الأبيض واجهه سوء حظ في بداية الموسم، مشيرا إلى أن ما حدث من إمام عاشور بخصوص طلبه لتنفيذ ضربة الجزاء كان مجرد حماس من اللاعب.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "الفوز على حرس الحدود مهم جدا، وكل اللاعبين لديهم رغبة في مواصلة الانتصارات وهو ما يسعى إليه فيريرا أيضا بالطبع للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري".

وأضاف "صادفنا سوء حظ في بداية الموسم ولكن جميع اللاعبين يخوضون كل المباريات بتركيز ولا يوجد فريق سهل وأخر صعب".

وتابع "نسعى للاستمرار في نسقنا التصاعدي في الفترة المقبلة، وأشكر اللاعبين على الفوز والأداء".

وواصل "طلب إمام عاشور تسديد ركلة الجزاء؟ هناك نظام داخل الفريق ويوجد ترتيب لمسددي ركلات الجزراء. سنتحدث مع اللاعب وما حدث حماس من اللاعب فقط".

واحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 87 نفذها أحمد سيد زيزو وتصدى لها الحارس قبل أ، تعود للاعب نفسه ويودعها الشباك.

وأتم "سيتم التنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب فيما يخص موقف يوسف حسن من التواجد في معسكر الفراعنة المقبل للاتفاق على القرار الذي يحقق مصلح الجميع".

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.