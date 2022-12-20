الشيخ يتصدر وزيزو يقترب.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 22-23

بدأت المنافسة على لقب هدافي الدوري المصري في الاشتعال مع اقتراب نهاية الجولة الثامنة من الدوري.

ويتبقى مباراة واحدة في الجولة بين المصري والمقاولون العرب، ومن المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

ويتصدر أحمد الشيخ قائمة هدافي الدوري برصيد سبعة أهداف، بينما اقترب أحمد مصطفى زيزو بتسجيل هدفين أمام حارس الحدود ليرفع رصيده للرقم 4.

وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:

أحمد الشيخ - غزل المحلة - 7 أهداف

أحمد مصطفى زيزو - الزمالك - 4 أهداف

رفيق كابو - إنبي - 4 أهداف

مصطفى فتحي - بيراميدز - 3 أهداف

محمد حمدي زكي - أسوان - 3 أهداف

خالد قمر - طلائع الجيش - 3 أهداف

مابولولو - الاتحاد السكندري - 3 أهداف

يوسف أسامة نبيه - الزمالك - 3 أهداف

جوزيف أوشايا - المقاولون العرب - 3 أهداف