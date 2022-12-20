الشيخ يتصدر وزيزو يقترب.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 22-23
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 21:13
كتب : FilGoal
بدأت المنافسة على لقب هدافي الدوري المصري في الاشتعال مع اقتراب نهاية الجولة الثامنة من الدوري.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
أحمد الشيخ
النادي : غزل المحلة
ويتبقى مباراة واحدة في الجولة بين المصري والمقاولون العرب، ومن المقرر إقامتها غدا الأربعاء.
ويتصدر أحمد الشيخ قائمة هدافي الدوري برصيد سبعة أهداف، بينما اقترب أحمد مصطفى زيزو بتسجيل هدفين أمام حارس الحدود ليرفع رصيده للرقم 4.
وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:
أحمد الشيخ - غزل المحلة - 7 أهداف
أحمد مصطفى زيزو - الزمالك - 4 أهداف
رفيق كابو - إنبي - 4 أهداف
مصطفى فتحي - بيراميدز - 3 أهداف
محمد حمدي زكي - أسوان - 3 أهداف
خالد قمر - طلائع الجيش - 3 أهداف
مابولولو - الاتحاد السكندري - 3 أهداف
يوسف أسامة نبيه - الزمالك - 3 أهداف
جوزيف أوشايا - المقاولون العرب - 3 أهداف
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