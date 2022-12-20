مباراة الأهداف الجميلة.. زيزو وشيكابالا يقودان الزمالك للفوز على الحدود برباعية
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 21:03
كتب : FilGoal
حقق الزمالك الفوز الرابع على التوالي في مسابقة الدوري المصري.
وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة الثامنة من الدوري على استاد القاهرة الدولي.
وسجل يوسف أسامة هدف الزمالك الأول وأضاف أحمد مصطفى "زيزو" الهدف الثاني وأحرز محمود عبد الرازق "شيكابالا" الهدف الثالث أمام حرس الحدود.
وللمباراة الثانية على التوالي سجل يوسف أسامة للزمالك بعد هدفه القاتل في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي.
ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 20 بفارق نقطتين أقل عن الأهلي المتصدر.
فيما توقف رصيد حرس الحدود عن 3 نقاط في المركز 18 (الأخير) بمسابقة الدوري.
تشكيل الفريقين
أجرى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك ثلاثة تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود.
وتواجد محمد عبد الغني وعمر جابر ويوسف أسامة في التشكيل الأساسي على حساب حمزة المثلوثي وعمرو السيسي ويوسف حسن.
واستمر غياب الثلاثي مصطفى شلبي وعبد الله جمعة وسيف جعفر وإبراهيما نداي عن قائمة الزمالك.
سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام حرس الحدود بجانب زيزو ويوسف أسامة 🌟⚽️#في_الدوري pic.twitter.com/loPMRCPnZD— FilGoal (@FilGoal) December 20, 2022
في المقابل بدأ أحمد ايوب مدرب حرس الحدود بالثنائي، مصطفى صبحي وإسلام عبد الله في التشكيل الأساسي بدلا من أحمد فيلكس وإبراهيم القاضي اللذان تواجدا أمام المصري في المباراة الأخيرة.
— FilGoal (@FilGoal) December 20, 2022
📋تشكيل حرس الحدود - مصطفى صبحي وإسلام عبد الله في التشكيل الأساسي بدلا من أحمد فيلكس وإبراهيم القاضي أمام الزمالك 🔴✅#في_الدوري pic.twitter.com/JQZkMi002b
محمود عبد الرازق "شيكابالا" بات الهداف العاشر في تاريخ نادي الزمالك برصيد 65 هدفا.
أحداث المباراة
بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي على مرمى حرس الحدود بحثا عن تسجيل الهدف الأول.
وتسلم يوسف تمريرة من أحمد فتوح ليسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء وتسكن شباك محمد فوزي حارس حرس الحدود في الدقيقة 15.
وأجرى حرس الحدود أول تبديلاته بدخول مدحت فقوسة بدلا من مصطفى صبحي مع بداية الشوط الثاني.
فيما دفع فيريرا بالثنائي سامسون أكينيولا ونبيل عماد بدلا من سيف الدين الجزيري ومحمد أشرف "روقا".
وسجل أحمد مصطفى "زيزو" الهدف الثاني بعدما تسلم تمريرة إمام عاشور وسددها في الزاوية القريبة لمحمد فوزي.
ودفع مدرب الزمالك بالثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمرو السيسي على حساب يوسف أسامة نبيه وعمر جابر في الدقيقة 65.
وسجل شيكابالا الهدف الثالث من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعدما تسلم تمريرة زيزو في الدقيقة 78.
وواصل الزمالك ضغطه الهجومي على مرمى حرس الحدود وحصل أحمد فتوح على ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعد تدخل قوي من مدافع حرس الحدود.
وسجل زيزو هدف الزمالك الرابع عند الدقيقة 87 بعد متابعة لتسديدته المرتدة من ركلة الجزاء التي تصدى لها محمد فوزي حارس مرمى حرس الحدود.
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل ضمن الجولة التاسعة.
فيما يلعب حرس الحدود ضد البنك الأهلي يوم السبت المقبل بالجولة ذاتها.