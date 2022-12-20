مباراة الأهداف الجميلة.. زيزو وشيكابالا يقودان الزمالك للفوز على الحدود برباعية

حقق الزمالك الفوز الرابع على التوالي في مسابقة الدوري المصري.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة الثامنة من الدوري على استاد القاهرة الدولي.

وسجل يوسف أسامة هدف الزمالك الأول وأضاف أحمد مصطفى "زيزو" الهدف الثاني وأحرز محمود عبد الرازق "شيكابالا" الهدف الثالث أمام حرس الحدود.

وللمباراة الثانية على التوالي سجل يوسف أسامة للزمالك بعد هدفه القاتل في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 20 بفارق نقطتين أقل عن الأهلي المتصدر.

فيما توقف رصيد حرس الحدود عن 3 نقاط في المركز 18 (الأخير) بمسابقة الدوري.

تشكيل الفريقين

أجرى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك ثلاثة تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود.

وتواجد محمد عبد الغني وعمر جابر ويوسف أسامة في التشكيل الأساسي على حساب حمزة المثلوثي وعمرو السيسي ويوسف حسن.

واستمر غياب الثلاثي مصطفى شلبي وعبد الله جمعة وسيف جعفر وإبراهيما نداي عن قائمة الزمالك.

سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام حرس الحدود بجانب زيزو ويوسف أسامة 🌟⚽️#في_الدوري pic.twitter.com/loPMRCPnZD — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2022

في المقابل بدأ أحمد ايوب مدرب حرس الحدود بالثنائي، مصطفى صبحي وإسلام عبد الله في التشكيل الأساسي بدلا من أحمد فيلكس وإبراهيم القاضي اللذان تواجدا أمام المصري في المباراة الأخيرة.

📋تشكيل حرس الحدود - مصطفى صبحي وإسلام عبد الله في التشكيل الأساسي بدلا من أحمد فيلكس وإبراهيم القاضي أمام الزمالك 🔴✅#في_الدوري pic.twitter.com/JQZkMi002b — FilGoal (@FilGoal) — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2022