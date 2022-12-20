رسالة مؤثرة من ميسي عن فوز الأرجنتين بكأس العالم

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 21:02

كتب : FilGoal

ميسي يحتفل بكأس العالم

وجه ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين رسالة إلى الجماهير بعد التتويج بكأس العالم قطر 2022.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

الأرجنتين

وفاز منتخب الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وعاد منتخب الأرجنتين إلى بلاده صباح اليوم الثلاثاء، وكان في انتظاره اسقبالا شعبيا من الجمهور في العاصمة بوينس آيرس.

أخبار متعلقة:
قواعد لمس كأس العالم.. هل انتهكت قدسية الجائزة الأقيم في احتفالات الأرجنتين؟ إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس وصول بعثة الأرجنتين لـ البلاد بعد التتويج بـ كأس العالم 2022.. واستقبال شعبي حافل

وجاءت رسالة ميسي عبر صفحته الرسمية كالآتي:

من جراندولي (أول فريق لميسي) إلى كأس العالم في قطر، مر ما يقرب من 30 عاما وما يقرب من 3 عقود منحتني فيها الكرة الكثير من الأفراح وكذلك بعض لحظات الحزن.

لطالما حلمت أن أكون بطلا للعالم ولم أرغب في التوقف عن محاولة تحقيق ذلك حتى مع العلم أن ذلك قد لا يحدث أبدا.

هذه الكأس التي فزنا بها هي أيضا لكل من يحققها في نهائيات كأس العالم السابقة التي لعبناها كما حدث في 2014 في البرازيل، حيث استحقها الجميع بسبب الطريقة التي ناضلوا بها حتى النهائي وعملوا بجد وأرادوا ذلك بقدر ما فعلت وكنا نستحق ذلك حتى في تلك النهايات اللعينة.

إنه أيضا من دييجو مارادونا الذي شجعنا من السماء ومن بين كل أولئك الذين كانوا يدعمون المنتخب الوطني دون النظر كثيرا إلى النتيجة ولكن بالأحرى الرغبة التي نضعها دائما في ذلك وأيضا عندما لا تسير الأمور كما أردنا.

وبالطبع إنها مع كل هذه المجموعة الجميلة التي تم تشكيلها ومع الجهاز الفني وجميع أفراد المنتخب الوطني الذين يعملون ليل ونهار ليجعلوا الأمر أسهل بالنسبة لنا لكونهم مجهولين.

في كثير من الأحيان يكون الفشل جزءا من الرحلة والتعلم وبدون خيبة أمل من المستحيل أن يأتي النجاح.

شكرا جزيلا لكم من القلب. .تحيا الأرجنتين.

الأرجنتين كأس العالم ميسي
نرشح لكم
الشيخ يتصدر وزيزو يقترب.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 22-23 مباراة الأهداف الجميلة.. زيزو وشيكابالا يقودان الزمالك للفوز على الحدود برباعية سجل وصنع ووصل لرقم مميز.. زيزو رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود الهدف الـ50.. زيزو يواصل التألق مع الزمالك أمام حرس الحدود عاشر الهدافين.. شيكابالا يسجل مع الزمالك أمام حرس الحدود المساهمة الـ14.. زيزو يسجل مع الزمالك أمام حرس الحدود للمرة الثالثة.. إيهاب جلال يخسر مباراته الأولى مع فريقه أمام الأهلي عبد الرحمن أسامة رجل مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي
أخر الأخبار
الشيخ يتصدر وزيزو يقترب.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 22-23 4 دقيقة | الكرة المصرية
مباراة الأهداف الجميلة.. زيزو وشيكابالا يقودان الزمالك للفوز على الحدود برباعية 14 دقيقة | الكرة المصرية
سجل وصنع ووصل لرقم مميز.. زيزو رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود 15 دقيقة | الكرة المصرية
رسالة مؤثرة من ميسي عن فوز الأرجنتين بكأس العالم 15 دقيقة | الكرة المصرية
الهدف الـ50.. زيزو يواصل التألق مع الزمالك أمام حرس الحدود 25 دقيقة | الكرة المصرية
عاشر الهدافين.. شيكابالا يسجل مع الزمالك أمام حرس الحدود 31 دقيقة | الكرة المصرية
المساهمة الـ14.. زيزو يسجل مع الزمالك أمام حرس الحدود 54 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الثالثة.. إيهاب جلال يخسر مباراته الأولى مع فريقه أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 2 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب