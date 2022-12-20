رسالة مؤثرة من ميسي عن فوز الأرجنتين بكأس العالم

وجه ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين رسالة إلى الجماهير بعد التتويج بكأس العالم قطر 2022.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين

وفاز منتخب الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وعاد منتخب الأرجنتين إلى بلاده صباح اليوم الثلاثاء، وكان في انتظاره اسقبالا شعبيا من الجمهور في العاصمة بوينس آيرس.

وجاءت رسالة ميسي عبر صفحته الرسمية كالآتي:

من جراندولي (أول فريق لميسي) إلى كأس العالم في قطر، مر ما يقرب من 30 عاما وما يقرب من 3 عقود منحتني فيها الكرة الكثير من الأفراح وكذلك بعض لحظات الحزن.

لطالما حلمت أن أكون بطلا للعالم ولم أرغب في التوقف عن محاولة تحقيق ذلك حتى مع العلم أن ذلك قد لا يحدث أبدا.

هذه الكأس التي فزنا بها هي أيضا لكل من يحققها في نهائيات كأس العالم السابقة التي لعبناها كما حدث في 2014 في البرازيل، حيث استحقها الجميع بسبب الطريقة التي ناضلوا بها حتى النهائي وعملوا بجد وأرادوا ذلك بقدر ما فعلت وكنا نستحق ذلك حتى في تلك النهايات اللعينة.

إنه أيضا من دييجو مارادونا الذي شجعنا من السماء ومن بين كل أولئك الذين كانوا يدعمون المنتخب الوطني دون النظر كثيرا إلى النتيجة ولكن بالأحرى الرغبة التي نضعها دائما في ذلك وأيضا عندما لا تسير الأمور كما أردنا.

وبالطبع إنها مع كل هذه المجموعة الجميلة التي تم تشكيلها ومع الجهاز الفني وجميع أفراد المنتخب الوطني الذين يعملون ليل ونهار ليجعلوا الأمر أسهل بالنسبة لنا لكونهم مجهولين.

في كثير من الأحيان يكون الفشل جزءا من الرحلة والتعلم وبدون خيبة أمل من المستحيل أن يأتي النجاح.

شكرا جزيلا لكم من القلب. .تحيا الأرجنتين.