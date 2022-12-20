الهدف الـ50.. زيزو يواصل التألق مع الزمالك أمام حرس الحدود

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

هدف أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك أمام حرس الحدود

سجل أحمد مصطفى زيزو مجددا هدفا لـ الزمالك مرة أخرى أمام حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري والمقام على استاد القاهرة.

ونفذ زيزو ضربة جزاء للزمالك في الدقيقة 87 تصدى لها محمد فوزي حارس حرس الحدود ليكملها بنفسه في الشباك.

وكان زيزو قد سجل ثاني أهداف الزمالك في المباراة بعد أن استقبل تمريرة من إمام عاشور ليسدد تسديدة مخادعة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حرس الحدود.

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الهدف هو الـ50 لزيزو مع الزمالك بواقع 40 في الدوري، و4 في كأس مصر، و6 في البطولات الإفريقية.

بجانب تسجيل زيزو لهدف مع الزمالك في بطولة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي.

وصنع زيزو أيضا الهدف الثالث للزمالك في المباراة لمحمود عبد الرازق شيكابالا.

الهدف هو التاسع لزيزو هذا الموسم مع الزمالك في 12 مباراة، بواقع خمسة أهداف في دوري أبطال إفريقيا وأربعة أهداف في الدوري.

وصنع زيزو سبعة أهداف منذ بداية الموسم مع الزمالك، ليساهم في 16 هدفا مع الأبيض في 12 مباراة.

وعاد زيزو للتسجيل مع الزمالك بعد أن اكتفى بالصناعة في آخر مباراتين أمام بيراميدز والبنك الأهلي.

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