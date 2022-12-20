عاشر الهدافين.. شيكابالا يسجل مع الزمالك أمام حرس الحدود
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 20:46
كتب : FilGoal
عاد محمود عبد الرازق شيكابالا للتسجيل مع الزمالك أمام حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.
شيكابالا
النادي : الزمالك
وسجل شيكابالا هدف الزمالك الثالث أمام حرس الحدود بعد أن تلقى تمريرة عرضية من زيزو ليسدد بقوة على يسار حارس محمد فوزي.
الهدف هو الثاني لشيكابالا مع الزمالك في الموسم والأول في الدوري بعد أن سجل أمام فلامبو في دوري أبطال إفريقيا.
وسجل شيكابالا في الدوري للمرة الأولى منذ 1 أغسطس أمام بيراميدز في الدوري لينهي صيام سبع مباريات في الدوري.
الهدف هو الـ65 لشيكابالا مع الزمالك ليكون عاشر الهدافين التاريخين للزمالك عبر التاريخ متخطيا فاروق جعفر. .
وسجل قائد الزمالك 45 هدفا في الدوري، وثمانية أهداف في كأس مصر، و11 هدفا في البطولات الإفريقية وهدفا واحدا في البطولات العربية.
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