المساهمة الـ14.. زيزو يسجل مع الزمالك أمام حرس الحدود

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 20:23

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى زيزو يحتفل بهدفه مع الزمالك أمام حرس الحدود

سجل أحمد سيد زيزو ثاني أهداف الزمالك أمام حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري والمقامة على استاد القاهرة.

واستقبل زيزو تمريرة من إمام عاشور ليسدد تسديدة مخادعة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حرس الحدود.

الهدف هو الثامن لزيزو هذا الموسم مع الزمالك في 12 مباراة، بواقع خمسة أهداف في دوري أبطال إفريقيا وثلاثة أهداف في الدوري.

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وصنع زيزو ستة أهداف منذ بداية الموسم مع الزمالك، ليساهم في 14 هدفا مع الأبيض في 12 مباراة.

وعاد زيزو للتسجيل مع الزمالك بعد أن اكتفى بالصناعة في آخر مباراتين أمام بيراميدز والبنك الأهلي.

ابن الـ26 عاما سجل 49 هدفا وصنع 40 آخرين في 162 مباراة مع الزمالك.

وسجل يوسف أسامة أول أهداف الزمالك في المباراة.

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