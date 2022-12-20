للمرة الثالثة.. إيهاب جلال يخسر مباراته الأولى مع فريقه أمام الأهلي
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 20:12
كتب : FilGoal
تلقى إيهاب جلال المدير الفني لفاركو الخسارة أمام الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري.
وخسر إيهاب جلال مباراته الأولى مع فاركو أمام الأهلي، بعدما تولى المهمة الفنية بدلا من البرتغالي نونو ألميدا.
وتكرر هذا الأمر مع إيهاب جلال للمرة الثالثة خلال مسيرته التدريبية، بأن يخسر أول مباراة له مع فريقه أمام الأحمر.
وكانت المرة الأولى التي خسر فيها إيهاب جلال أول مباراة مع فريقه ضد الأهلي عندما كان مدربا للزمالك.
وخسر وقتها بثلاثية دون رد في موسم 2017-2018.
والمرة الثانية كانت عندما كان مدربا لمصر للمقاصة في ولايته الأخيرة.
وتلقى إيهاب جلال وقتها هزيمة أمام الأهلي 3-1 في موسم 2020-2021.
وأخيرا جاءت الهزيمة الأخيرة له في أولى مبارياته مع فريقه الجديد أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف مع فاركو.
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