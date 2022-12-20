عبد الرحمن أسامة رجل مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 20:03
كتب : FilGoal
فاز عبد الرحمن أسامة لاعب طلائع الجيش بجائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري.
عبد الرحمن أسامة شيكا
النادي : طلائع الجيش
وانتصر طلائع الجيش بهدف دون مقابل سجله أحمد سمير.
وحقق طلائع الجيش الفوز الثالث خلال الموسم الحالي من الدوري وعاد للانتصارات بعد خسارة الجولة الماضية على يد غزل المحلة بنتيجة 3-2.
فيما تلقى البنك الأهلي الهزيمة الخامسة خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري.
ورفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز التاسع.
بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.
ماذا قدم عبد الرحمن أسامة أمام البنك الأهلي؟
الدقائق: 85
التسديدات: 1
التمريرات السحيحة: 32 من أصل 45
الكرات الطولية الصحيحة: 5
المراوغات الصحيحة: 2
حصل على 4 أخطاء
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