أوسمة ملكية واستقبال تاريخي لمنتخب المغرب بعد إنجازه في كأس العالم 2022

حظي منتخب المغرب باستقبال تاريخي بعد الإنجاز الذي حققه في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

ووصلت بعثة المنتخب المغربي مساء اليوم الثلاثاء إلى مطار الرباط – سلا وكان في استقبالها الآلاف من الجماهير المغربية.

وأعلنت دولة المغرب في وقت سابق عن تخصيص استقبال ملكي لمنتخب أسود الأطلس بتعليمات ملكية سامية.

وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالدولة أنه المنتخب سيحظى باستقبال شعبي وجماهيري كبير، يبدأ من مطار الرباط وصولا إلى القصر الملكي.

أوسمة ملكية

وحصل فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ووليد الركراكي المدير الفني للفريق على وسام العرش الملكي بدرجة "قائد".

فيما حصل لاعبو المنتخب المغربي على وسام العرش الملكي بدرجة "ظابط" وذلك عقب الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2022.

مشوار المغرب التاريخي

تأهل منتخب المغرب إلى الأدوار الإقصائية بعد تصدر مجموعته السادسة بتعادل أمام كرواتيا وفوزين ضد بلجيكا وكندا.

ليضرب موعدا مع منتخب إسبانيا في دور ثمن النهائي ويفاجيء الجميع بفوز تاريخي بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

ليواجه بعد ذلك منتخب البرتغال في دور ربع النهائي ويصنع المفاجأة ذاتها ويفوز بنتيجة 1-0 ويصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

ثم التقى أسود الأطلس بمنتخب فرنسا في نصف النهائي وخسر المباراة ليقابل كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والتي خسرها بالأخير.

































