الثاني على التوالي.. يوسف أسامة يتقدم لـ الزمالك أمام حرس الحدود

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

يوسف أسامة يحتفل بهدفه مع الزمالك أمام حرس الحدود

سجل يوسف أسامة هدف الزمالك الأول أمام حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري والمقامة على استاد القاهرة الدولي.

وتسلم يوسف تمريرة من أحمد فتوح ليسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء وتسكن شباك محمد فوزي حارس حرس الحدود.

وللمباراة الثانية على التوالي يسجل يوسف أسامة للزمالك بعد هدفه القاتل في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي ليحسم للأبيض ثلاث نقاط غالية.

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ابن الـ22 عاما سجل هدفه الرابع في ثماني مباريات مع الزمالك هذا الموسم، حيث سبق له التسجيل أمام البنك الأهلي وطلائع الجيش في الدوري وفلامبو في دوري أبطال إفريقيا.

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نبذة عن بداية يوسف أسامة

جناح ومهاجم من مواليد 2000، وهو نجل أسامة نبيه المدرب العام للزمالك ونجمه السابق.

تدرب مع فريق الأمل وتم تصعيده لتدريبات الفريق الأول عدة مرات في الموسم الماضي

ظهر للمرة الأولى في كأس الرابطة مع الزمالك في مباراة فاركو.

بدأ يوسف أسامة مسيرته في أكاديمية نادي الصيد بعمر ٥ سنوات واستمر هناك لمدة سنتين.

عقب ذلك انضم لفريق إنبي ومكث هناك ما يقرب من ١٠ سنوات، وبعدها انتقل لنادي الزمالك.

سبق أن انتقل اللاعب إلى صفوف أسوان ومن قبله فريق زد علي سبيل الإعارة قبل العودة مرة أخرى للزمالك والانضمام لصفوف الفريق الأول.

الزمالك الدوري المصري حرس الحدود يوسف أسامة
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