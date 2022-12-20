سجل هدف فريقه الوحيد.. أحمد شريف رجل مباراة الأهلي وفاركو

فاز أحمد شريف لاعب فاركو بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وخسر فاركو أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل شريف هدف فريقه الوحيد.

وتسلم شريف تمريرة من شكري نجيب داخل منطقة جزاء الأهلي ليسدد بقوة على يسار الشناوي وتسكن الشباك.

الهدف هو الخامس لأحمد شريف مع فاركو في 37 مباراة لعبها مع الفريق بجانب صناعة هدف واحد.

وسجل ابن الـ19 عاما هدفه الثاني مع فاركو في الدوري هذا الموسم.

الهدف هو الثاني لأحمد شريف أمام الأهلي في خمس مباريات لعبها أمام الفريق الأحمر.

وسبق لشريف التسجيل أمام الأهلي مع وادي دجلة.

شريف سجل سبعة أهداف في 55 مباراة لعبها في الدوري المصري مع وادي دجلة ثم فاركو.

ماذا قدم شريف أمام الأهلي؟

الدقائق: 90

الأهداف: 1

التسديدات: 1

التمريرات الصحيحة: 14 من أصل 18

الكرات الطولية الصحيحة: 1

استعادة الكرة: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 1