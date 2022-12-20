طلائع الجيش يعود لطريق الانتصارات ويكلف البنك الأهلي الهزيمة الخامسة في الدوري

عاد طلائع الجيش لطريق الانتصارات في مسابقة الدوري عقب الفوز على البنك الأهلي.

وفاز طلائع الجيش على البنك الأهلي بهدف دون رد ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وسجل أحمد سمير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33 من شوط المباراة الأول.

وحقق طلائع الجيش الفوز الثالث خلال الموسم الحالي من الدوري وعاد للانتصارات بعد خسارة الجولة الماضية على يد غزل المحلة بنتيجة 3-2.

فيما تلقى البنك الأهلي الهزيمة الخامسة خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز التاسع.

بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

أحداث المباراة

شهدت الدقائق الأولى من المباراة حذر متبادل بين الفريقين وتبادل السيطرة على مجريات اللعب في وسط الملعب.

وانطلق كريم طارق من الجانب الأيسر وأرسل تمريرة عرضية متقنة حولها أحمد سمير إلى هدف في الدقيقة 33.

وكثف نادي البنك الأهلي محاولاته على مرمى طلائع الجيش بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وأهدر احمد العش فرصة تعيدل النتيجة ومرت رأسيته الخطيرة بجوار مرمى طلائع الجيش بقليل.

وأنقذ عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش فرصة هدف مؤكد وتصدى لتسديدة كريم بامبو من داخل منطقة الجزاء.

وأضاع أحمد ياسين فرصة جديدة ومرت كرته الرأسية الخطيرة بجوار مرمى عمر رضوان بقليل لتضيع فرصة تعديل النتيجة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة فيوتشر يوم السبت المقبل ضمن الجولة التاسعة.

فيما يلعب البنك الأهلي ضد حرس الحدود في اليوم ذاته ضمن الجولة المقبلة.