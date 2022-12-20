سنشاهده بعيدا عن كأس العالم.. أوتشوا على بعد خطوة من سالرنيتانا الإيطالي

بات جييريمو أوتشوا حارس مرمى منتخب المكسيك قريبا من خوض تجربة اللعب في الدوري الإيطالي.

وودع أوتشوا منافسات كأس العالم 2022 من دور المجموعات رفقة منتخب المكسيك.

وبحسب فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" فإن أوتشوا على بعد خطوة واحدة من نادي سالرنيتانا الإيطالي.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن أوتشوا سينضم لصفوف سالرنيتانا في عقد قصير الأجل حتى نهاية الموسم الجاري.

ابن الـ37 عاما خاض كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، والثالثة بشكل أساسي مع منتخب المكسيك.

أوتشوا ترك بصمت وأصبح أول حارس يتصدى لركلة جزاء لمنتخب بلاده منذ 1966 (دون احتساب الركلات الترجيحية).

وحرم أوتشوا المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من التسجيل وتصدى لركلة جزاء في تعادل بولندا والمكسيك السلبي.

ويلعب أوتشوا ضمن صفوف كلوب أمريكا المكسيكي منذ صيف 2019.

ويملك أوتشوا 135 مباراة بقميص منتخب المكسيك واستقبلت شباكه 136 هدفا وحافظ علىها خلال 57 مباراة.