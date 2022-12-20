تشكيل حرس الحدود - تغييران من أيوب أمام الزمالك

أعلن أحمد أيوب المدير الفني لنادي حرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويبدأ مصطفى صبحي وإسلام عبد الله في التشكيل الأساسي بدلا من أحمد فيلكس وإبراهيم القاضي اللذان تواجدا أمام المصري في المباراة الأخيرة.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط من 7 مباريات.

على الجانب الآخر، يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

وانتصر الزمالك في آخر مبارياته على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي في الدقيقة +96.

بينما تعادل حرس الحدود مع المصري دون أهداف.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إسلام عبد الله – مؤمن عوض

خط الوسط: مصطفى صبحي – أحمد فتحي – مصطفى جمال

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمد ممدوح – وجيه عبد الحكيم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 20 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء بلال علام.