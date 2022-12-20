تشكيل الزمالك - عودة عمر جابر ضمن 3 تغييرات من فيريرا أمام حرس الحدود

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 17:55

كتب : FilGoal

الزمالك

أجرى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك ثلاثة تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وتواجد محمد عبد الغني وعمر جابر ويوسف أسامة في التشكيل الأساسي على حساب حمزة المثلوثي وعمرو السيسي ويوسف حسن.

واستمر غياب الثلاثي مصطفى شلبي وعبد الله جمعة وسيف جعفر وإبراهيما نداي عن قائمة الزمالك.

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وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد فتوح - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – عمر جابر

خط الهجوم: يوسف أسامة – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي - حمزة المثلوثي - عمرو السيسي - نبيل عماد "دونجا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبد الله - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سامسون أكينولا - يوسف حسن.

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ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل حرس الحدود المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط من 7 مباريات.

وانتصر الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي في الدقيقة +96.

بينما تعادل حرس الحدود مع المصري دون أهداف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 20 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء بلال علام.

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