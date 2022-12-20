الثاني أمام الأحمر.. أحمد شريف يتعادل لـ فاركو ضد الأهلي

عادل أحمد شريف مهاجم فاركو النتيجة لفريقه أمام الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وتقدم أحمد عبد القادر للأهلي قبل أن يعادل شريف النتيجة.

وتسلم شريف تمريرة من شكري نجيب داخل منطقة جزاء الأهلي ليسدد بقوة على يسار الشناوي وتسكن الشباك.

الهدف هو الخامس لأحمد شريف مع فاركو في 37 مباراة لعبها مع الفريق بجانب صناعة هدف واحد.

وسجل ابن الـ19 عاما هدفه الثاني مع فاركو في الدوري هذا الموسم.

الهدف هو الثاني لأحمد شريف أمام الأهلي في خمس مباريات لعبها أمام الفريق الأحمر.

وسبق لشريف التسجيل أمام الأهلي مع وادي دجلة.

شريف سجل سبعة أهداف في 55 مباراة لعبها في الدوري المصري مع وادي دجلة ثم فاركو.

وللمرة الأولى، ساهم شكري نجيب في هدف مع فاركو بتمريرته الحاسمة في المباراة الرابعة له.

الأهلي وفاركو لعبا مباراتين في الدوري المصري من قبل، حقق الأحمر الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة وتعادلا في الأخرى دون أهداف.