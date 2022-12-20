العاشر.. عبد القادر يسجل أول أهداف الأهلي أمام فاركو

سجل أحمد عبد القادر أول أهداف الأهلي أمام فاركو في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وتلقى عبد القادر تمريرة طولية من علي معلول ليسددها عبد القادر بباطن القدم من على حدود منطقة الجزاء على يسار محمد سعيد "شيكا" حارس فاركو.

الهدف هو الثاني لأحمد عبد القادر في الدوري هذا الموسم خلال سبع مباريات في الدوري والثالث في تسع مباريات في جميع المسابقات.

وسجل عبد القادر هدفه العاشر مع الأهلي في 53 مباراة بجانب صناعة سبعة أهداف آخرين.

التمريرة الحاسمة من معلول هي الرابعة له خلال هذا الموسم في ثماني مباريات لعبها في جميع المسابقات، بجانب تسجيله لهدف واحد أمام أسوان.

إجمالا، لعب معلول مع الأهلي 216 مباراة سجل خلالها 38 هدفا وصنع 64 آخرين.

الأهلي وفاركو لعبا مباراتين في الدوري المصري من قبل، حقق الأحمر الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة وتعادلا في الأخرى دون أهداف.