عمر الوحش رجل مباراة الإسماعيلي وإنبي

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 17:12

كتب : FilGoal

عمر الوحش - محمد صادق - الصور من حساب الإسماعيلي

فاز عمر الوحش لاعب الإسماعيلي بجائزة رجل مباراة فريقه ضد إنبي في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول في الموسم على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف واحد.

وشارك الوحش في ثماني مباريات مع الإسماعيلي هذا الموسم، صنع خلالها هدفا واحدا.

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الفوز رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة السادسة في المركز الـ14 وهو نفس رصيد إنبي بعد الهزيمة والذي يتواجد في المركز الـ15.

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ماذا قدم عمر الوحش أمام الإسماعيلي؟

دقائق اللعب: 77

لمس الكرة: 45

التمريرات الصحيحة: 22 من أصل 30

التمريرات إلى الثلث الأخير: 5

العرقلة الناجحة: 3

اعتراض الكرة: 2

استعادة الكرة: 6

الفوز بالثنائيات الأرضية: 6

الفوز بالصراعات الهوائية: 1

الإسماعيلي إنبي الدوري المصري
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