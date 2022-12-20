11 دقيقة مجنونة تكتب الانتصار الأول لـ الإسماعيلي في الدوري أمام إنبي

حقق نادي الإسماعيلي انتصاره الأول في الموسم بالفوز على إنبي في الجولة الثامنة بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت.

سجل ثنائية الدراويش: الغاني ياو أنور وباهر المحمدي.

فوز هو الأول للإسماعيلي في الدوري الموسم الحالي بعد 7 جولات دون فوز، وبذلك تفادي سيناريو الموسم الماضي والذي ظل خلاله الإسماعيلي دون فوز في أول 12 جولة.

وارتقى الدراويش 3 مراكز في سلم الترتيب من 17 لـ 14 برصيد 6 نقاط.

بينما تراجع إنبي للمركز السادس عشر بنفس الرصيد من النقاط.

التشكيل

ويعاون أحمد أمين "قفة"في الهجوم كل من التونسي رفيق كابو وعماد ميهوب.

عاد صالح جمعة وحمدي النقاز وأحمد مدبولي لتشكيل الإسماعيلي الأساسي أمام إنبي.

وصف المباراة

بدأ اللقاء قويا، في الدقيقة 3 تحصل مصطفى شكشك على بطاقة صفراء لتدخله القوي على ياو أنور في منتصف الملعب.

في الدقيقة 17 استغل ياو أنور تمريرة طولية من صالح جمعة وتوغل من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء صوب المرمى وسدد في الشباك، مسجلا للمباراة الثانية على التوالي بعد هدفه ضد بيراميدز.

بدأ إنبي ضغطه بحثا عن هدف التعادل.

في الدقيقة 33 أرسل مصطفى شكشك عرضية متقنة لـ "قفة" الذي راوغ الحارس لكن كرته ارتطمت بالشباك الخارجية.

وبعد 7 دقائق أرسل شكشك عرضية أرضية من الجهة اليسرى لكن لمسة "قفة" لم تكن قوية بالشكل الكافي لتمر كرته بجوار القائم الأيسر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي وهو ما حدث لأول مرة في الموسم الحالي.

في الشوط الثاني واصل إنبي بحثه عن هدف التعادل مع تراجع للإسماعيلي للحفاظ على مرماه.

ولم تكتمل فرص الفريق البترولي على مرمى محمد كوكو.

وتألق كوكو في الدقيقة 66 في التصدي لرأسية "قفة" مانعا التعادل.









































دقائق مجنونة

في الدقيقة 80 أشهر محمد معروف حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية في وجه مصطفى شكشك.

وبعد دقيقتين أشهر بطاقة صفراء الثانية في وجه محمد حسن بعد تدخل على لاعب إنبي.

تعادلت الكفة بين الفريقين في أرض الملعب.

في الدقيقة 84 عرقل خالد رضا مدافع إنبي محمود الشبراوي لاعب الإسماعيلي.

وطالب لاعبو الدراويش بطرد مدافع إنبي وهو ما حدث بالفعل بعد عودة معروف لتقنية الفيديو، فأكمل إنبي اللقاء بـ 9 لاعبين مقابل 10 للإسماعيلي.

⏰79' طرد مصطفى شكشك لاعب إنبي ⏰81' طرد محمد حسن لاعب الإسماعيلي ⏰86' طرد خالد رضا لاعب إنبي ثلاث بطاقات حمراء في 7 دقائق خلال لقاء الإسماعيلي وإنبي🟥#في_الدوري pic.twitter.com/qfVP1w7ODm — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2022

في الدقيقة 87 عاد معروف من جديد للتأكد من صحة احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي بعد عرقلة عماد حمدي داخل المنطقة.

وهو ما أيدته تقنية الفيديو وانبرى باهر للركلة وسددها بنجاح في الشباك مسجلا ثاني أهداف الدراويش في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وبذلك سجل باهر المحمدي 9 أهداف من آخر 10 بقميص الإسماعيلي من ضربات جزاء.

وفي الوقت الذي ظن به البعض أن المباراة انتهت احتسب معروف ركلة جزاء جديدة وتلك المرة لصالح إنبي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع.

وسجلها علي فوزي على طريقة "بانينكا" في منتصف المرمى، ومعه انتهت المباراة بفوز أول للدراويش في الدوري.