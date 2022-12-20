11 دقيقة مجنونة تكتب الانتصار الأول لـ الإسماعيلي في الدوري أمام إنبي

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 17:11

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - إنبي

حقق نادي الإسماعيلي انتصاره الأول في الموسم بالفوز على إنبي في الجولة الثامنة بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت.

سجل ثنائية الدراويش: الغاني ياو أنور وباهر المحمدي.

فوز هو الأول للإسماعيلي في الدوري الموسم الحالي بعد 7 جولات دون فوز، وبذلك تفادي سيناريو الموسم الماضي والذي ظل خلاله الإسماعيلي دون فوز في أول 12 جولة.

أخبار متعلقة:
تشكيل إنبي - "قفة" يقود ثلاثي الهجوم رفقة كابو وميهوب أمام الإسماعيلي تشكيل الإسماعيلي - عودة النقاز ومدبولي وصالح جمعة أمام إنبي قائمة الإسماعيلي - غياب عبد الرحمن مجدي والشامي.. وعودة النقاز لمواجهة إنبي قرارات اجتماع الإسماعيلي - سحب استقالة أمين الصندوق وتشكيل لجنة فنية

وارتقى الدراويش 3 مراكز في سلم الترتيب من 17 لـ 14 برصيد 6 نقاط.

بينما تراجع إنبي للمركز السادس عشر بنفس الرصيد من النقاط.

التشكيل

ويعاون أحمد أمين "قفة"في الهجوم كل من التونسي رفيق كابو وعماد ميهوب.

عاد صالح جمعة وحمدي النقاز وأحمد مدبولي لتشكيل الإسماعيلي الأساسي أمام إنبي.

Image

وصف المباراة

بدأ اللقاء قويا، في الدقيقة 3 تحصل مصطفى شكشك على بطاقة صفراء لتدخله القوي على ياو أنور في منتصف الملعب.

في الدقيقة 17 استغل ياو أنور تمريرة طولية من صالح جمعة وتوغل من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء صوب المرمى وسدد في الشباك، مسجلا للمباراة الثانية على التوالي بعد هدفه ضد بيراميدز.

بدأ إنبي ضغطه بحثا عن هدف التعادل.

في الدقيقة 33 أرسل مصطفى شكشك عرضية متقنة لـ "قفة" الذي راوغ الحارس لكن كرته ارتطمت بالشباك الخارجية.

وبعد 7 دقائق أرسل شكشك عرضية أرضية من الجهة اليسرى لكن لمسة "قفة" لم تكن قوية بالشكل الكافي لتمر كرته بجوار القائم الأيسر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي وهو ما حدث لأول مرة في الموسم الحالي.

في الشوط الثاني واصل إنبي بحثه عن هدف التعادل مع تراجع للإسماعيلي للحفاظ على مرماه.

ولم تكتمل فرص الفريق البترولي على مرمى محمد كوكو.

وتألق كوكو في الدقيقة 66 في التصدي لرأسية "قفة" مانعا التعادل.

دقائق مجنونة

في الدقيقة 80 أشهر محمد معروف حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية في وجه مصطفى شكشك.

وبعد دقيقتين أشهر بطاقة صفراء الثانية في وجه محمد حسن بعد تدخل على لاعب إنبي.

تعادلت الكفة بين الفريقين في أرض الملعب.

في الدقيقة 84 عرقل خالد رضا مدافع إنبي محمود الشبراوي لاعب الإسماعيلي.

وطالب لاعبو الدراويش بطرد مدافع إنبي وهو ما حدث بالفعل بعد عودة معروف لتقنية الفيديو، فأكمل إنبي اللقاء بـ 9 لاعبين مقابل 10 للإسماعيلي.

في الدقيقة 87 عاد معروف من جديد للتأكد من صحة احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي بعد عرقلة عماد حمدي داخل المنطقة.

وهو ما أيدته تقنية الفيديو وانبرى باهر للركلة وسددها بنجاح في الشباك مسجلا ثاني أهداف الدراويش في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وبذلك سجل باهر المحمدي 9 أهداف من آخر 10 بقميص الإسماعيلي من ضربات جزاء.

وفي الوقت الذي ظن به البعض أن المباراة انتهت احتسب معروف ركلة جزاء جديدة وتلك المرة لصالح إنبي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع.

وسجلها علي فوزي على طريقة "بانينكا" في منتصف المرمى، ومعه انتهت المباراة بفوز أول للدراويش في الدوري.

الإسماعيلي إنبي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
تشكيل حرس الحدود - تغييران من أيوب أمام الزمالك تشكيل الزمالك - عودة عمر جابر ضمن 3 تغييرات من فيريرا أمام حرس الحدود الثاني أمام الأحمر.. أحمد شريف يتعادل لـ فاركو ضد الأهلي العاشر.. عبد القادر يسجل أول أهداف الأهلي أمام فاركو عمر الوحش رجل مباراة الإسماعيلي وإنبي مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (1) - (0) البنك الأهلي.. بداية الشوط الثاني مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(1) الأهلي.. الشوط الثاني التشكيل - عودة عمر رضوان لعرين طلائع الجيش.. وخماسي في دفاع البنك الأهلي
أخر الأخبار
تشكيل حرس الحدود - تغييران من أيوب أمام الزمالك دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عودة عمر جابر ضمن 3 تغييرات من فيريرا أمام حرس الحدود 13 دقيقة | الكرة المصرية
الثاني أمام الأحمر.. أحمد شريف يتعادل لـ فاركو ضد الأهلي 21 دقيقة | الكرة المصرية
العاشر.. عبد القادر يسجل أول أهداف الأهلي أمام فاركو 29 دقيقة | الكرة المصرية
عمر الوحش رجل مباراة الإسماعيلي وإنبي 57 دقيقة | الكرة المصرية
11 دقيقة مجنونة تكتب الانتصار الأول لـ الإسماعيلي في الدوري أمام إنبي 57 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (1) - (0) البنك الأهلي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
مدافع سيتي: غيابات ليفربول؟ لديهم العديد من اللاعبين الرائعين ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 2 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 3 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب