انتهت في الدوري المصري - طلائع الجيش (1) - (0) البنك الأهلي.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 16:51

كتب : FilGoal

موسى دياوارا يسجل أول أهداف الدوري - البنك الأهلي - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد جهاز الرياضة العسكري.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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نهاية المباراة

ق89 تسديدة قوية من موسى دياورا تمر بجوار مرمى طلائع الجيش بقليل

ق87 محاولة جديدة لفريق البنك الاهلي بعد عرضية يعقوبو يبعدها دفاع طلائع الجيش

ق75 محاولات مستمرة من البنك الأهلي بحثا عن تسجيل هدف التعادل

ق64 عمر رضوان ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة كريم بامبو من داخل منطقة الجزاء

ق55 محاولة جديدة خطيرة تضيع من البنك الأهلي بعد رأسية أحمد ياسين

ق52 عرضية خطيرة يحولها أحمد العش بضربة رأسية تمر بجوار مرمى البنك الأهلي

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق 41 عرضية من أسامة إبراهيم يبعدها دفاع طلائع الجيش

ق33 أحمد سمير يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش بعد تمريرة عرضية متقنة من كريم طارق

ق23 محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الاهلي يبعد عرضية إسلام محارب

ق8 عرضية خطيرة من كريم طارق لاعب طلائع الجيش يبعدها مدافع البنك الأهلي

انطلاق المباراة

طلائع الجيش البنك الأهلي الدوري المصري
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