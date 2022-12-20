أوسيمين: لا أفكر في مغادرة نابولي خلال يناير

لا يفكر فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي في الرحيل عن ناديه الإيطالي في يناير المقبل.

بعد تألقه مع نابولي أصبح النيجيري الدولي على رادار العديد من الأندية الكبرى، خاصة في الدوري الإنجليزي.

وقال أوسيمين في تصريحات لجريدة إل ماتينو: "نابولي أحد أفضل الأندية في أوروبا وأريد الفوز بالألقاب هنا".

وأضاف "من الصعب التفكير في شيء أفضل من نابولي، في الوقت الحالي أنا أركز فقط على هذا الموسم لأننا لم نفعل أي شيء بعد".

وينتهي عقد أوسيمين مع نابولي في يونيو 2025.

وشدد "يجب أن نفوز بلقب ثم سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

نابولي هو الفريق الوحيد الذي لم يهزم في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد أن فاز في 13 مباراة وتعادل مرتين.

ويتقدم نابولي بفارق 8 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني.

وتعود منافسات الدوري الإيطالي يوم 4 يناير المقبل بمواجهة صعبة لنابولي خارج أرضه أمام إنتر.

وأوضح المهاجم النيجيري "نتطلع إلى البدء من جديد، يجب علينا ألا نتراخى من أجل الحفاظ على الصدارة، يجب أن نستمر على هذا النحو ونعمل بجد، ونتظاهر بأننا لسنا على قمة الجدول".

واستمر "يجب ألا نفكر في أولئك الذين يتطلعون إلى هزيمتنا. نريد الفوز على إنتر، لكن الأمر لن يكون سهلا".

وسجل أوسيمين 10 أهداف في 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وأتم "بالطبع نحلم بلقب الكالتشيو، لك أن تتخيل ما سيحدث في المدينة إذا فزنا بلقب الدوري، لكن الطريق لا يزال طويلا، يجب أن نواصل الفوز بالمباريات".

انضم أوسيمين إلى نابولي في صفقة بقيمة 75 مليون يورو قادما من ليل في 2020.

رفض نابولي عرضًا بقيمة 100 مليون يورو من نيوكاسل في يناير 2021، لكن نيوكاسل لا يزال مهتمًا باللاعب النيجيري الدولي ونفس الشيء ينطبق على مانشستر يونايتد وأرسنال.

بشكل عام، أحرز اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا 38 هدفًا في 76 مباراة مع نابولي.

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