التشكيل - عودة عمر رضوان لعرين طلائع الجيش.. وخماسي في دفاع البنك الأهلي

عاد عمر رضوان لحراسة مرمى طلائع الجيش بدلا من عماد السيد في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويلتقي طلائع الجيش مع إنبي على استاد جهاز الرياضة العسكري في الخامسة مساءً.

ويبدأ محمد سمير ومحمد دياب في دفاع الطلائع بسبب إيقاف أحمد أيمن منصور وخالد سطوحي.

في المقابل يبدأ ناصر منسي وكريم بامبو ومحمود قاعود في هجوم البنك الأهلي.

ودفع حلمي طولان بـ 5 مدافعين في تشكيل البنك الأهلي وعلى رأسهم القائد عاصم صلاح.

وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: محمد سمير – محمد دياب – محمد فتح الله

الوسط: أحمد متعب – عبد الرحمن شيكا – إسلام محارب – أحمد عبد الرحمن

الهجوم: كريم طارق – خالد قمر – أحمد سمير

وعلى دكة البدلاء: عماد السيد – العربي بدر – علي الزاهدي – محمد حتحوت – يحيى حامد – أشرف مجدي – محمد شحاتة – فارس حاتم – علي حمدي.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد توفيق - أحمد ياسين – أمير مدحت – أحمد العش – عاصم صلاح

الوسط: محمد هلال – حسام الصانع

الهجوم: محمود قاعود - ناصر منسي – كريم بامبو

وعلى دكة البدلاء: أحمد صبحي – إسحاقو يعقوبو – محمد "لعبة" - رزاق سيسيه – أحمد سعيد – موسى دياوارا – محمد حامد – أسامة فيصل – أدهم حامد

ويتواجد طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط ودون فوز في آخر 4 مباريات.