تشكيل فاركو – عمرو جمال وشريف أساسيان في اختيارات جلال الأولى أمام الأهلي

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 15:58

كتب : أحمد الخولي

فاركو ضد الإسماعيلي

يقود عمرو جمال وأحمد شريف هجوم فاركو أمام الأهلي، فيما اختار الفريق اللعب بخماسي دفاعي.

أعلن إيهاب جلال مدرب فاركو الجديد، تشكيل فريقه الأول لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري.

إيهاب جلال يبدأ بخماسي دفاعي لأول مرة، فيما يقود عمرو جمال الهجوم.

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وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حارس: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: أحمد صغيري - جابر كامل - رامي صبري - عبد الله بكري - أحمد عبد العزيز "مودي".

الوسط: محمود حمادة - أحمد البحراوي - شكري نجيب.

الهجوم: عمرو جمال – أحمد شريف.

من جهة أخرى، يتواجد كينجسلي سوكاري على دكة البدلاء، رفقة رزقي حمرون وعزمي غوما.

وجاءت دكة بدلاء فاركو كالتالي:

حارس: محمود السيد.

الدفاع: جيفرسون إينكادا - ياسين مرعي - عزمي غوما.

الوسط: كينجسلي سوكاري – محمود عماد - رزقي حمرون.

الهجوم: علي بهيج - زكريا شيكا.

ويلعب فاركو مع الأهلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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