كرة يد - مصدر مقرب من الأحمر لـ في الجول يوضح موقفه في العودة لتمثيل منتخب مصر

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 15:50

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - منتخب مصر كرة يد

أوضح مصدر مقرب من أحمد الأحمر لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد موقفه من العودة لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة العالم 2023.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم لكرة اليد والتي تقام في بولندا والسويد.

وقال مصدر مقرب من الأحمر لـ FilGoal.com: "هناك محاولات من مسؤولي المنتخب وبعض أفراد الجهاز الفني لعودة أحمد الأحمر واللاعبين الكبار لتمثيل المنتخب".

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وشدد "الأحمر لم يتخذ قرارا بعد بشأن عودته لتمثيل المنتخب".

وأضاف "الأحمر اعتزال دوليا ويريد العودة في حالة إن كان جاهزا بنسبة 100%، وليس قائدا فقط، بل مؤثرا وألا يجلس على الدكة كلاعب كبير في أغلب المباريات".

وأتم "حتى اللحظة الحالية، الأحمر متمسك بالقرار ولم يتخذ موقفا نهائيا بشأن عودته وسيحدد قراره في الفترة المقبلة".

وتعرض يحيى خالد لاعب منتخب مصر وفيزبريم المجري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل شهر من بطولة العالم.

وتبدأ المنافسات في الحادي عشر من يناير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة كرواتيا والمغرب وأمريكا.

أحمد الأحمر منتخب مصر لكرة اليد كرة يد بطولة العالم لكرة اليد
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