مهاجم فولفسبورج: اللعب على حساب مرموش؟ أعتقد أنني المثالي في خطة الفريق

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 15:13

كتب : FilGoal

عمر مرموش مباراة فولفسبورج ودورتموند

يرى جوناس ويند مهاجم فولفسبورج ومنتخب الدنمارك أنه مثالي في خطة الفريق الألماني خلال الفترة المقبلة.

عمر مرموش

النادي : فولفسبورج

فولفسبورج

وانتظم ويند في تدريبات فولفسبورج بعد خيبة أمل كأس العالم 2022 والخروج من دور المجموعات بنقطة وحيدة.

وقال ويند في حوار مع صحيفة كيكر الألمانية: "عندما كنت طفلا، كنت أحلم بأن أكون في كأس العالم، على الرغم من أنني لم ألعب، كنت جزءًا منه ومع ذلك أشعر بأنها فرصة ضائعة".

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وعانى ويند من إصابة على مستوى الفخذ وغاب ثماني مباريات قبل الانتكاسة في أول مباريات كأس العالم 2022.

وأضاف "لم أتمكن من التدريب أو اللعب في المباراة الأولى، بعد ذلك شعرت أنني بحالة جيدة، لكن المدرب اختار لاعبين آخرين. هذا ما يحدث في بعض الأحيان".

وتابع "اللعب على حساب لوكاس نميشا وعمر مرموش؟ آمل ذلك. أرى نفسي مثاليا في خطة الفريق 4-3-3، أعرف أن لدينا بعض المهاجمين الجيدين لكنني أؤمن بنفسي".

وأتم "الأمر الذي أهتم به بشكل بالغ في الوقت الحالي هو أن أكون لائق بدنيا".

الدوري الألماني عمر مرموش لوكاس ويند
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