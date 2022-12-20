أمرابط: وضعنا الكرة الإفريقية على الخريطة ووحدنا العالم العربي

يؤمن سفيان أمرابط لاعب وسط المغرب بأن الإنجاز الذي حققه منتخب بلاده في كأس العالم 2022 أبرز وضع الكرة الإفريقية على الخريطة العالمية.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

وقال أمرابط عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "كطفل صغير، كان حلمي أن أمثل بلادي في كأس العالم. إنه لشرف كبير أن أمثل المغرب للمرة الثانية في أكبر حدث كروي في العالم".

وأضاف لاعب فيورنتينا "لقد عشت حلمي في الأسابيع القليلة الماضية.

ووجه أمرابط رسالة إلى كل طفل في العالم قائلا "تجرأ على الحلم، ولا تتوقف أبدا عن مطاردة أحلامك. بعد روسيا 2018 وقطر 2022، أحلم بالفعل بكأس العالم 2026".

وتابع "فلتكن كأس العالم هذه بداية وقت رائع لكرة القدم المغربية والإفريقية والعربية".

وأكمل "لقد أسرنا القلوب ووضعنا كرة القدم الإفريقية على الخريطة ووحدنا العالم العربي".

وأتم "شكراً جزيلاً لدولة قطر على كرم الضيافة. وشكرا لكل الداعمين في جميع أنحاء العالم".

مشوار ولا أروع

وتأهل منتخب المغرب إلى الأدوار الإقصائية بعد تصدر مجموعته السادسة بتعادل أمام كرواتيا وفوزين ضد بلجيكا وكندا.

ليضرب موعدا مع منتخب إسبانيا في دور ثمن النهائي ويفاجيء الجميع بفوز تاريخي بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

ليواجه بعد ذلك منتخب البرتغال في دور ربع النهائي ويصنع المفاجأة ذاتها ويفوز بنتيجة 1-0 ويصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

ثم التقى أسود الأطلس بمنتخب فرنسا في نصف النهائي وخسر المباراة ليقابل كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والتي خسرها بالأخير.

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