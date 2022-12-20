لوريس: لن نختبئ وراء الأعذار.. وهذا هو سبب الأسف الوحيد

كشف هوجو لوريس تأثير إصابة لاعبي فرنسا بالحمى على أدائهم في نهائي كأس العالم 2022.

وأصيب رافائيل فاران ودايو أوباميكانو وأدريان رابيو وإبراهيما كوناتيه بفيروس الأبل قبل يومين على النهائي، وشاركوا في المباراة النهائية بالإضافة لـ كينجسلي كومان.

وقال لوريس في تصريحات نقلتها شبكة "ذا أثليتك": "لن نختبئ وراء الأعذار. لم يكن الأمر سهلا خلال الأيام القليلة الماضية. على الرغم من الفيروس، حاولنا الاستعداد للمباراة بأفضل طريقة ممكنة. مع احتساب يوم أقل أيضا".

وخاض منتخب فرنسا نصف نهائي كأس العالم ضد المغرب بعد 24 ساعة من تأهل الأرجنتين على حساب كرواتيا.

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وأضاف "الأسف الوحيد الذي نشعر به هو أننا أخطأنا تماما في الشوط الأول".

وأردف "تأكلنا في كل جانب من جوانب اللعبة. على الرغم من ذلك، في الشوط الثاني، عدنا بنوايا مختلفة".

وواصل "شعرنا أن لدينا متسعا للعودة. فعلنا ذلك أيضا بفضل موهبة كيليان مبابي الذي كان قادرا على حمل الفريق في لحظة مهمة".

وتابع "الوقت الإضافي كان جنونيا بعض الشيء، أفكر في هذين الفرصتين عندما كانت النتيجة 3-3 حيث يمكننا التسجيل. أمر مؤلم".

وأتم "لكن عليك أن تنسب الكثير من الفضل إلى الفريق الفرنسي في كل ما حدث. دافعنا عن لقب كأس العالم 2018".

وخسر منتخب فرنسا نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.