انتهت الدوري المصري - إنبي (1) (2) الإسماعيلي.. فوز أول للدراويش

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

هدف ياو أنور - الإسماعيلي - إنبي - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والإسماعيلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد بتروسبورت.

يحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

بينما يأمل الإسماعيلي في تحقيق أول انتصار له في الدوري الموسم الجاري بعد 7 جولات دون فوز.

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ويحتل الدراويش المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و4 هزائم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+8: جووول تقليص الفارق علي فوزي يسجل من ركلة جزاء على طريقة بانينكا

ق 90: جووول الثااااني.. باهر المحمدي يسجل من علامة الجزاء.

ق 89: ضربة جزاء للإسماعيلي بعد عودة لتقنية الفيديو.

ق 87: بطاقة حمراء ثالثة في اللقاء.. من نصيب خالد رضا مدافع إنبي بعد عرقلة مهاجم الإسماعيلي قبل انفراده

ق 83: بطاقة حمراء جديدة من نصيب محمد حسن بداعي ضرب لاعب إنبي بدون كرة.

ق 79: بطاقة صفراء ثانية لمصطفى شكشك وإنبي يكمل اللقاء منقوصا بعشر لاعبين.

ق 60: ضغط من أصحاب الأرض بحثا عن التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: عرضية من شكشك ولمسة من قفة لكن كرته تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 33: بينية طولية من مصطفى شكشك إلى قفة الذي تسلم الكرة وراوغ الحارس لكنه سدد في الشباك الخارجية.

ق 17: جووول أووول.. ياو أنور يتقدم للدراويش بتوغل رائع داخل المنطقة وتسديدة في الشباك.

ق 3: بطاقة صفراء لمصطفى شكشك بعد تدخل قوي على ياو أنور في منتصف الملعب.

بداية اللقاء

الإسماعيلي إنبي في الدوري الدوري المصري
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