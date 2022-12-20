تشكيل إنبي - "قفة" يقود ثلاثي الهجوم رفقة كابو وميهوب أمام الإسماعيلي

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 14:04

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي إنبي بالهدف الثالث أمام البنك الأهلي

واصل أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني لـ إنبي الاعتماد على أحمد أمين "قفة" في خط هجوم الفريق البترولي أمام الإسماعيلي لحساب الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويستضيف إنبي على ملعب بتروسبورت فريق الإسماعيلي في ثاني أيام الجولة الثامنة.

ويعاون "قفة" في الهجوم كل من التونسي رفيق كابو وعماد ميهوب.

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وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد يوسف – خالد رضا – أحمد كالوشا

الوسط: علي فوزي – مصطفى شكشك – محمد عبد العاطي – محمد حمدي

الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين "قفة" – عماد ميهوب

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن سمير – محمد حامد – مؤمن راضي – عبد الرحمن عماد – أحمد العجوز – جرجس مجدي – إريك تراوري – أحمد عيد – أحمد نادر حواش.

يحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

بينما يأمل الإسماعيلي في تحقيق أول انتصار له في الدوري الموسم الجاري بعد 7 جولات دون فوز.

ويحتل الدراويش المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و4 هزائم.

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