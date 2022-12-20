تقرير: صراع فيالي مع السرطان يصل لمنحنى صعب

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 13:43

كتب : FilGoal

جيانلوكا فيالي

ذكرت تقارير إيطالية أن صراع جيانلوكا فيالي مساعد روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا مع مرض السرطان دخل في مرحلة صعبة.

قبل أيام، قرر فيالي التخلي عن مهامه في تدريب إيطاليا من أجل التركيز على معركته الثالثة ضد مرض السرطان، فقد أصيب نجم الأتزوري السابق بسرطان البنكرياس في 2017، قبل أن يعلن شفاءه في 2018، لكن المرض عاد إليه في 2019 ثم انتصر عليه في 2020 مجددا.

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وأوضحت جريدة كوريري ديلا سيرا الإيطالية أن حالته ساءت مؤخرًا.

وأفاد التقرير بأن والدة فيالي هرعت إلى لندن لتكون بجانب ابنها بعد أن ساءت حالته هذا الأسبوع.

وسافرت ماريا تيريزا - 87 عامًا - وشقيقه إلى لندن لزيارته في المستشفى لأنه لم يستطع العودة في فترة أعياد الميلاد.

قبل أيام، قال فيالي في تصريحات لموقع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: "بعد مناقشات طويلة وصعبة مع أطباء الأورام قررت الابتعاد مؤقتا عن التزاماتي المهنية الحالية والمستقبلية".

وأضاف "الهدف هو وضع كل تركيزي العقلي والجسدي للتغلب على هذه المرحلة من مرضي، حتى أتمكن من العودة في أسرع وقت ممكن لمساعدة ومشاركة الجميع في التحديات والمغامرات الجديدة التي نواجهها".

فيما قال جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي "جيانلوكا جزء أساسي من طاقم تدريب الأتزوري وسيكون كذلك في المستقبل بفضل قوته غير العادية".

وأكمل "نحن على يقين تام بأنه سيعود إلينا قريبا".

فيالي صاحب الـ57 عاما لعب لأندية سامبدوريا ويوفنتوس وتشيلسي، وحصد مع سامبدوريا لقب الدوري مرة وكأس إيطاليا 3 مرات وكأس السوبر الإيطالية مرة وبطولة أوروبا للأندية أبطال الكؤوس مرة.

مع يوفنتوس حصد فيالي لقب الدوري الإيطالي مرة وكأس إيطاليا مرة وكأس السوبر مرة، بجانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرة.

انضم فيالي إلى تشيلسي عام 1996، وحصد معه 3 ألقاب، بطولة كأس أوروبا لأبطال الكؤوس مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وفي عام 1998 كان فيالي لاعبا ومدربا لتشيلسي بعد إقالة رود خولييت في فبراير من ذلك العام.

وكمدرب لتشيلسي حصد مع النادي 5 ألقاب، كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة والدرع الخيرية وكأس أوروبا لأبطال الكؤوس وكأس السوبر الأوروبية.

فيالي لعب 59 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا سجل خلالها 16 هدفا

جيانلوكا فيالي
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