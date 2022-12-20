حالة وحيدة تغير قرار بنزيمة بشأن الاعتزال الدولي

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 13:13

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب - كريم بنزيمة

أفادت صحيفة "ذا صن" بحالة وحيدة يمكن فيها لـ كريم بنزيمة لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد العدول عن قرار اعتزال اللعب دوليا.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

فرنسا

وأعلن كريم بنزيمة اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب فرنسا في يوم احتفاله بعيد ميلاده الـ35.

وبحسب الصحيفة فإن كريم بنزيما قد يفكر في العودة إلى المنتخب الوطني حال رحيل ديديه ديشامب المدير الفني الحالي وتولي زين الدين زيدان بدلا منه.

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وشهدت أيام كأس العالم الأخيرة جدلًا كبيرًا بسبب استبعاد بنزيمة من منتخب فرنسا رغم تواجده في قائمة كأس العالم.

وحضر بنزيمة في قائمة المدرب ديشامب بشكل طبيعي، لكنه أصيب في مران 18 نوفمبر قبل يومين على انطلاق كأس العالم، ليتقرر مغادرته المعسكر.

لاحقًا تعافى بنزيمة بشكل سريع وعاد للتدريبات الجماعية لفريقه ريال مدريد، ورغم ذلك صمم ديشامب على عدم استدعائه دون أن يعطي مبررات واضحة للصحفيين الذين طاردوه بالسؤال عن الفائز بالكرة الذهبية.

وذكرت ليكيب الفرنسية أن مغادرة بنزيمة المعسكر كانت ليست بناءً على رغبته بل أجبر على ذلك، بل كان يأمل التواجد مع زملائه من أجل اللحاق بالجزء الأخير من المونديال.

ولم يحضر كريم بنزيمة نهائي كأس العالم في قطر على رغم من إفادة إذاعة مونت كارلو بتلقيه دعوة من إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي لمرافقته نحو الدوحة.

وتجمع كريم بنزيمة علاقة مضطربة بـ ديشامب منذ انفجار الأزمة واتهامه في قضية ابتزاز زميله بالمنتخب ماتيو فالبوينا، ليُستبعَد من المنتخب ويغيب عن يورو 2016.

الاستبعاد استمر لعدة سنوات وكلّف بنزيمة الغياب عن كأس العالم 2018 وبالتالي فقدان فرصة التتويج باللقب الثمين رفقة زملائه.

لكن أخيرًا وبشكلٍ مفاجئ قبل منافسات يورو 2020، استدعى ديشامب بنزيمة من جديد.

وكانت آخر مباراة دولية ظهر فيها بنزيمة مع فرنسا يوم 13 يونيو 2022 يوم الخسارة أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

كريم بنزيمة فرنسا زين الدين زيدان ريال مدريد
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