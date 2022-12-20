ليكيب توضح مستقبل زيدان مع اقتراب استمرار ديشامب رفقة فرنسا

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية موقف زين الدين زيدان من العودة للتدريب خاصة بعد التقارير التي أشارت لاستمرار ديديه ديشامب على رأس منتخب فرنسا.

وارتبط اسم زيدان كثيرا بقيادة منتخب فرنسا عقب رحيل ديشامب من منصب المدير الفني لـ الديوك الفرنسية.

ومع التجديد المحتمل لـ ديشامب حتى 2026 مع الديوك في أن رغبة زيزو في تدريب منتخب بلاده ستتأخر.

الصحيفة الفرنسية أشارت لـ أن زيدان كان حلما لقيادة باريس سان جيرمان في وقت سابق خاصة أن تميم بن حمد الثاني أمير قطر كان يرغب في ذلك، لكنها أصبحت بعيدة داخل أروقة النادي.

كما أن ريال مدريد ليس في عجلة من أمره ليتولى زيدان قيادة الفريق من جديد في ولاية ثالثة.

وأوضح أن لن يخوض تجربة التدريب في الدوري الإنجليزي رغم ارتباطه من قبل بتدريب مانشستر يونايتد.

واختتم التقرير أن يوفنتوس الإيطالي هو مشروع يمكن أن يجذب زيدان لكن ليس في الوقت الحالي.

ويستمر الإيطالي ماسيميليانو أليجري في منصب المدير الفني لـ البيانكونيري.

ويتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا منذ 2012 وقاد الديوك في 139 مباراة فاز في 89 وتعادل في 28 وخسر 22.

وتوج بلقب كأس العالم 2018 وكأس الأمم الأوروبية 2021، وخسر نهائي كأس العالم 2022 ويورو 2016.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في موسم 2015-2016 قبل أن يقدم استقالته بعد نهاية موسم 2017-2018، بعدما حقق 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا بالإضافة للقب للدوري الإسباني.

قبل أن يعود زيدان مجددا لتدريب ريال مدريد في ولاية ثانية بدأت في مارس لعام 2019.

وحقق زيدان لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، قبل أن يخسره لصالح أتليتكو مدريد في الموسم الحالي.

وقاد زيدان الميرينيجي في الولاية الثانية خلال 114 مباراة فاز في 69 وتعادل في 25 وخسر 20.

بينما في الولاية الأولى قاد الفريق في 149 مباراة فاز بـ 105 وتعادل في 28 وخسر 16.