سكاي: بايرن بدأ مفاوضاته من أجل ضم حارس سويسرا

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 12:49

كتب : FilGoal

البرازيل - سويسرا - يان سومير

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي بايرن ميونيخ بدأ التحرك من أجل ضم يان سومر حارس منتخب سويسرا بعد إصابة مانويل نوير الطويلة.

وأعلن مانويل حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا نهاية موسمه عقب تعرضه لكسر في القدم.

وأوضح تقرير سكاي أن إدارة بايرن بدأت المفاوضات مع حارس بروسيا مونشنجلادباخ وممثليه من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية.

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وأشار التقرير إلى أن حارس جلادباخ هو المرشح المفضل كبديل لنوير.

وكان سومر حارس بازل السابق على وشك مغادرة النادي الألماني الصيف الماضي نحو فريق نيس الفرنسي.

أتي ذلك في الوقت الذي تبدو فيه أن قطع إعارة ألكسندر نوبل إلى موناكو غير مرجح بسبب مطالب النادي الفرنسي، حسب سكاي.

ويطالب موناكو بمبلغ ضخم كتعويض عن قطع الإعارة، ولا يرغب بايرن في دفع هذا المبلغ.

كما أن نوبل البالغ من العمر 26 عامًا يريد ضمانات بشأن مشاركاته مع الفريق عندما يعود نوير من إصابته.

نوبل هو الحارس الأساسي لموناكو منذ بداية الموسم.

وكان سفين أولرايش قد ظهر بمستويات طيبة حين لعب كبديل لنوير في فترة إصابته قبل كأس العالم 2022.

بعدما أصيب نوير، أفاد تقرير جريدة كيكر أن إدارة بايرن تفكر في اسم كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان لكن هناك عدة عقبات قد تقف أمام إمكانية حدوث الصفقة.

فمن المرجح ألا يوافق باريس سان جيرمان على مساعدة بايرن قبل مواجهتهما المرتقبة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في فبراير المقبل.

كما أن هناك بعض الشكوك حول إمكانية قبول نافاس لهذه الخطوة كحل قصير المدى، حسب التقرير.

لكن نافاس الذي لم يظهر في أي مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم، في ظل مشاركة جيانلويجي دوناروما كأساسي قد يوافق على الانتقال للعملاق البافاري.

وكان نوير يعاني من إصابة قبل شهرين وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكن شارك نوير في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

مانويل نوير بايرن ميونيخ يان سومر
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