زلاتكو داليتش يهدي ميداليته لمدرب كرواتيا في كأس العالم 1998

أهدى زلاتكو داليتش المدير الفني لـ منتخب كرواتيا يهدي ميداليته البرونزية ـ كأس العالم 2022 لـ ميروسلاف بلاجيفيتش المدير الفني لـ كرواتيا في 1998.

وساهم داليتش في حصد ميدالية جديدة لمنتخب كرواتيا في كأس العالم وثالثة من أصل 6 مشاركات.

وحصد الكروات الميدالية البرونزية في 2022 بعدما حصدوا فضية نسخة 2018 من كأس العالم.

وقال داليتش في تصريح مقتضب للاتحاد الكرواتي: "أيها الزعيم، هذه الميدالية لك. إنها لك. يمكنني الفوز بخمسة ميداليات. لكنك ستظل دائما مدربا لجميع المدربين".

المدرب البالغ 87 عاما درب منتخب كرواتيا بين 1994وحتى عام 2000 تخللها الوصول لربع نهائي يورو 1996 وبرونزية كأس العالم 1998.

ودرب أيضا عدة منتخبات هي سويسرا وإيران والبوسنة والصين الأولمبي.

وخلال 6 أعوام رفقة كرواتيا حقق بلاجيفيتش الفوز في 36 مباراة من أصل 73.

ويقود داليتش منتخب كرواتيا منذ 2017 وحتى الآن، وهو ثاني أكثر مدرب استمرار مع المنتخب بعد بلاجيفيتش.

وقاد داليتش منتخب بلاده في 70 مباراة انتصر في 34 وتعادل في 18 وخسر 18.