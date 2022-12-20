فيتوريا: سنتأهل لكأس العالم 2026.. وسنضم شخصا يهتم بالجزء النفسي في جهاز منتخب مصر

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر أسباب تفضيله لتدريب منتخب مصر، وكيفية اختيار المدرب المساعد المصري في جهازه.

وتولى فيتوريا تدريب منتخب في يوليو الماضي وقاد الفراعنة في 3 مواجهات ودية فاز بها.

وقال فيتوريا عبر أون تايم سبورتس 1: "بعد رحيلي عن نادي سبارتاك موسكو الروسي حصلت على بعض العروض، توقفت قليلا للبقاء مع أسرتي، ثم بعد فترة تلقيت عرضا لتدريب منتخب مصر، وفكرت في أنني سأكتسب خبرة جديدة بعدما دربت من قبل في كل المستويات مع الأندية وكانت تلك التجربة المتبقية بالنسبة لي".

وأضاف "تلقيت عروضا لتدريب منتخبات أخرى، لكن هذه الأمور تتعلق باللحظة التي يأتي فيها العرض وتوجهات المنتخب وعندما حصلت عروضا أخرى لم تكن مناسبة بالنسبة لي".

وأوضح "مشروع منتخب مصر ولمدة 4 سنوات و120 مليون شخص يحب كرة القدم بالإضافة لما قاله المدربين البرتغاليين رأيت أن هناك شيء هنا للتطوير مع بعض التحديات ومنتخب منظم. وسعدت جدا بأسلوب المحادثات وكان هناك صعوبات وبعض الطلبات وهو أمر عادي وتخطيناه".

وشدد "ما طلبته هو 4 سنوات لتوضح بالنسبة لي توجه المنتخب، الأندية تقدم عروضا لوقت طويل ولن تلتزم بها طوال الوقت، لكن منتخب مصر معروف على مستوى العالم وخاصة إفريقيًا، ونريد صنع أشياءً لم تحدث من قبل وأن تدرب أحد أفضل لاعبي العالم وتمثل أحد أفضل منتخبات إفريقيا".

وتابع "لا يوجد ضمان للاستمرار 4 سنوات، كرة القدم هي النتائج والأكيد أن وقت الهزيمة تتواجد المشاكل وكلنا نعرف جيدا ظروف كرة القدم، وأملك الخبرة الكافية لمعرفة ذلك، أفكاري محددة وسأطبقها وأثق في الجهاز الفني واللاعبين ومنها يخرج العمل، في كرة القدم نعلم أن النتائج أهم شيء، لكن يجب أن نفكر في أن الهزيمة ربما ستكون سببا في فوز كبير بعد ذلك".

وأردف "بلد كمصر لابد أن يكون تأهله لكأس العالم شيء روتيني، لكن ذلك يتطلب عمل مسبق يُطبق من قبل ومن الصعب أن تصل لكأس العالم لكن لابد من وجود عمل منظم للوصول لهذا الهدف".

وواصل "نملك الأهداف ونسعى لأن نتأهل لكأس العالم 2026 وعندما تعرفت على اللاعبين كنت على ثقة فيما سنطبقه ونريد تقديم بعض التعديلات، نملك كفاءة عالية لكن هناك كثيرين في نهاية مشوارهم وهو ما أفكر فيه، نعمل على فريق حالي ونضيف عليه بعض الأفراد ويجب أن نفكر للمستقبل، ما أعلمه ومن تعاملي مع اللاعبين وطموحهم فأرى أننا سنتأهل لكأس العالم 2026".

وردا على كيفية اختيار الجهاز الفني المساعد له أجاب قائلا: "نحن 5 مدربين نعمل دائما معا منذ 16 و12 و11 و4 أعوام، نعرف بعضنا البعض من النظرة، وأردنا مدربا مصريا مع محمود سليم محلل الأداء وأنا معجب به جدا وكان له جانب كبير من الإحصائيات والتصوير وتحليل الخصم، وأيمن عبد العزيز يعلم جيدا اللاعب المصري وله شخصية جيدة وتأقلم معنا جيدا ويتحدث اللغة الإنجليزية وهو شيء جيد جدا من أجل إرسال المعلومات في التدريبات، وقريبا سيكون لدينا شخصا يهتم بالجزء النفسي".

وأكمل "أردنا أن نضم فردا يتأقلم معنا ويتعاون ويريد التعلم وأن يعلم أن سيتعامل مع مجموعة مكونة من 5 أفراد كأسرة".

وأتم "لا أسعى لضم أفضل مساعد في العالم معي، أرى من هو الشخص المناسب بالنسبة لي وأن نتفاهم معا فنيا وفي الكفاءة ولابد أن توجد علاقة تقارب وثقة من أن نُقيم جهازا فنيا، وعلى الأفراد التأقلم على أسلوب العمل".