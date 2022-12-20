إنفانتينو: استضافة مصر كأس العالم في ملف مشترك؟ لما لا

يرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا" أنه ليس من الصعب أن يستضيف الثلاثي مصر والسعودية واليونان كأس العالم بعد نجاح نسخة قطر 2022.

وكانت صحيفة جريدة ذا تايمز ذكرت أن دول مصر والسعودية واليونان تستعد للإعلان عن ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030 لكن الأمر لم يخرج عن كونه تقريرا بعد.

وقال إنفانتيو عبر قناة الكأس: "ذهبت إلى تلك الدول الثلاث وكانوا رائعين للغاية. القرار حول كأس العالم 2030 سيتم اتخاذه في 2024".

وأضاف "بصفتي رئيسا لـ فيفا فإنني أحبذ تواجد عددا كبيرا من المرشحين لأن هذا يدفع ملف لفعل ما بوسعه وتقديم الأفضل".

وأتم "هذه النسخة كانت ناجحة للغاية، وأعرف أن الكثير سيكون كثيرا بالعودة إلى هنا، فلما لا يعود كأس العالم في الوطن العربي".

وكان التقرير أشار إلى أنه في حالة قبول الملف ستلعب النسخة 24 من المونديال خلال الشتاء وليس الصيف، وذلك لتجنب درجات الحرارة العالية في يونيو ويوليو.

وذلك أسوة بنسخة 2022 التي أقيمت في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وأفاد التقرير بأن المملكة العربية السعودية ستكون الشريك الرئيسي الذي يُسهم في تكاليف البنية التحتية للبلدين الآخرين.

منذ عام 2017، شرعت السعودية في برنامج ضخم لجلب الأحداث الرياضية إلى منطقة الخليج.

يذكر أن نسخة 2026 سيتم تنظيمها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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