إنفانتينو: استضافة مصر كأس العالم في ملف مشترك؟ لما لا

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 10:53

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة - جياني إنفانتينو

يرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا" أنه ليس من الصعب أن يستضيف الثلاثي مصر والسعودية واليونان كأس العالم بعد نجاح نسخة قطر 2022.

وكانت صحيفة جريدة ذا تايمز ذكرت أن دول مصر والسعودية واليونان تستعد للإعلان عن ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030 لكن الأمر لم يخرج عن كونه تقريرا بعد.

وقال إنفانتيو عبر قناة الكأس: "ذهبت إلى تلك الدول الثلاث وكانوا رائعين للغاية. القرار حول كأس العالم 2030 سيتم اتخاذه في 2024".

أخبار متعلقة:
استقبال ملكي لـ منتخب المغرب بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم "بالإشارة إليّ".. جوارديولا توقع فوز الأرجنتين بـ كأس العالم اختبر معلوماتك - هل تابعت كأس العالم 2022 جيدا؟ بعد الغياب عن كأس العالم.. تأخر محتمل لعودة مانيان مع ميلان في الدوري

وأضاف "بصفتي رئيسا لـ فيفا فإنني أحبذ تواجد عددا كبيرا من المرشحين لأن هذا يدفع ملف لفعل ما بوسعه وتقديم الأفضل".

وأتم "هذه النسخة كانت ناجحة للغاية، وأعرف أن الكثير سيكون كثيرا بالعودة إلى هنا، فلما لا يعود كأس العالم في الوطن العربي".

وكان التقرير أشار إلى أنه في حالة قبول الملف ستلعب النسخة 24 من المونديال خلال الشتاء وليس الصيف، وذلك لتجنب درجات الحرارة العالية في يونيو ويوليو.

وذلك أسوة بنسخة 2022 التي أقيمت في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وأفاد التقرير بأن المملكة العربية السعودية ستكون الشريك الرئيسي الذي يُسهم في تكاليف البنية التحتية للبلدين الآخرين.

منذ عام 2017، شرعت السعودية في برنامج ضخم لجلب الأحداث الرياضية إلى منطقة الخليج.

يذكر أن نسخة 2026 سيتم تنظيمها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كأس العالم مصر السعودية اليونان قطر
نرشح لكم
زلاتكو داليتش يهدي ميداليته لمدرب كرواتيا في كأس العالم 1998 إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس وصول بعثة الأرجنتين لـ البلاد بعد التتويج بـ كأس العالم 2022.. واستقبال شعبي حافل "تحققت العدالة التاريخية".. مديح تشافي ولابورتا على تتويج ميسي بكأس العالم استقبال ملكي لـ منتخب المغرب بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم رسالة مؤثرة.. ماركينيوس يتحدث للمرة الأولى منذ ركلته الضائعة أمام كرواتيا "بالإشارة إليّ".. جوارديولا توقع فوز الأرجنتين بـ كأس العالم من مارادونا 1986 إلى ميسي 2022.. هل أعاد التاريخ نفسه حقا؟
أخر الأخبار
زلاتكو داليتش يهدي ميداليته لمدرب كرواتيا في كأس العالم 1998 12 دقيقة | قطر 2022
إنفانتينو: سنقيم كأس العرب كل عامين.. وأريد سؤال الأرجنتين لإعادة الكأس 18 دقيقة | قطر 2022
ليفربول وسيتي يوجهان رسالة تحذيرية لجماهيرهما قبل صدام الخميس 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيتوريا: سنتأهل لكأس العالم 2026.. وسنضم شخصا يهتم بالجزء النفسي في جهاز منتخب مصر 40 دقيقة | منتخب مصر
محرز يتحدث عن صعوبة مواجهة ليفربول في مختلف البطولات 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنفانتينو: استضافة مصر كأس العالم في ملف مشترك؟ لما لا ساعة | قطر 2022
وصول بعثة الأرجنتين لـ البلاد بعد التتويج بـ كأس العالم 2022.. واستقبال شعبي حافل ساعة | قطر 2022
مواعيد مباريات الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك في الدوري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 2 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 3 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 4 ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي في نسخة 2022 من كأس العالم للأندية