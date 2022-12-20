وصول بعثة الأرجنتين لـ البلاد بعد التتويج بـ كأس العالم 2022.. واستقبال شعبي حافل

وصلت بعثة منتخب الأرجنتين إلى البلاد صباح اليوم الثلاثاء عقب التتويج بلقب كأس العالم 2022.

وتوج منتخب الأرجنتين يوم الأحد الماضي بلقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وهبطت رحلة 1915 لـ منتخب الأرجنتين في مطار إيزيزا الدولي في الساعة الثانية و23 دقيقة من صباح اليوم بتوقيت الأرجنتين، السابعة و23 دقيقة بتوقيت القاهرة، بعدما سبق للرحلة أن هبطت من قبل في العاصمة الإيطالية روما كترانزيت.

وكان أول من خرج من الطائرة هو ليونيل ميسي حاملا لقب كأس العالم ومرتديا الميدالية الذهبية ومن خلفه ليونيل سكالوني المدير الفني، وفي حضور مئات الآلاف المحتشدة خارج المطار لاستقبال بعثة التانجو.

¡LEO MESSI NOS TRAJO LA COPA DEL MUNDO A CASA! ¡BIENVENIDOS A ARGENTINA, CAMPEONES! pic.twitter.com/DfL9u40yeQ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

ثم خرج لاعبو الأرجنتين للاحتفال مع الجماهير من خلال حافلة مكشوفة ومن ثم ستتواصل الرحلة في أكثر من منطقة بواسطة الحافلة.

*4:18 de la madrugada ¡DESPUÉS DE CRUZAR EL OCÉANO DE GENTE, LOS CAMPEONES DEL MUNDO YA ESTÁN EN EL PREDIO DE LA AFA!@SC_ESPN pic.twitter.com/R7ankDerMV — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

وحصد منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1978 و1986.

وأصبح ميسي أكثر من شارك في المباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة متخطيا رقم الألماني لوثار ماتيوس.

🇦🇷🤣👏🏻 "DALE CAMPEOOOOON, DALE CAMPEOOOOON" Rodrigo De Paul, enloquecido en el micro de los campeones del mundo tras su llegada a la Argentina. pic.twitter.com/BacmHKom2p — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

وبات البرغوث الأرجنتيني أكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة متخطيا باولو مالديني صاحب الـ2616 دقيقة لعب.

ميسي أول لاعب يسجل في أدوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي.

فيما أصبح ميسي الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدفا متخطيا جابريل باتيستوتا.