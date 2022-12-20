وصول بعثة الأرجنتين لـ البلاد بعد التتويج بـ كأس العالم 2022.. واستقبال شعبي حافل

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 10:52

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي وكأس العالم في أرض الأرجنتين

وصلت بعثة منتخب الأرجنتين إلى البلاد صباح اليوم الثلاثاء عقب التتويج بلقب كأس العالم 2022.

وتوج منتخب الأرجنتين يوم الأحد الماضي بلقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وهبطت رحلة 1915 لـ منتخب الأرجنتين في مطار إيزيزا الدولي في الساعة الثانية و23 دقيقة من صباح اليوم بتوقيت الأرجنتين، السابعة و23 دقيقة بتوقيت القاهرة، بعدما سبق للرحلة أن هبطت من قبل في العاصمة الإيطالية روما كترانزيت.

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وكان أول من خرج من الطائرة هو ليونيل ميسي حاملا لقب كأس العالم ومرتديا الميدالية الذهبية ومن خلفه ليونيل سكالوني المدير الفني، وفي حضور مئات الآلاف المحتشدة خارج المطار لاستقبال بعثة التانجو.

ثم خرج لاعبو الأرجنتين للاحتفال مع الجماهير من خلال حافلة مكشوفة ومن ثم ستتواصل الرحلة في أكثر من منطقة بواسطة الحافلة.

وحصد منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1978 و1986.

وأصبح ميسي أكثر من شارك في المباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة متخطيا رقم الألماني لوثار ماتيوس.

وبات البرغوث الأرجنتيني أكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة متخطيا باولو مالديني صاحب الـ2616 دقيقة لعب.

ميسي أول لاعب يسجل في أدوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي.

فيما أصبح ميسي الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدفا متخطيا جابريل باتيستوتا.

الأرجنتين ليونيل ميسي كأس العالم
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