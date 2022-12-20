مواعيد مباريات الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك في الدوري

يلتقي الزمالك بمنافسه حرس الحدود فيما يحل الأهلي ضيفا على فاركو في الدوري المصري.

وتستأنف مباريات الجولة الثامنة من المسابقة اليوم الثلاثاء.

لمعرفة جميع مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين من هنـــا.

الدوري المصري

يواجه إنبي نظيره الإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في الساعة الثالثة إلا ربع عبر أون تايم سبورتس 1.

وتنقل المباراة بتعليق محمد الكواليني.

ويحل الأهلي ضيفا على فاركو على ملعب برج العرب في الخامسة مساء عبر أون تايم سبورتس 2.

وتنقل المباراة بتعليق أيمن الكاشف.

ويقابل طلائع الجيش منافسه البنك الأهلي على ملعب جهاز الرياضة في الخامسة مساء عبر أون تايم سبورتس 3.

وتنقل المباراة بتعليق بلال علام.

ويستضيف الزمالك نظيره طلائع الجيش على استاد القاهرة في السابعة مساء عبر اون تايم سبورتس 1.

وتنقل المباراة بتعليق بلال علام.

رابطة الدوري الإنجليزي

يواجه نيوكاسل بورنموث في العاشرة إلا ربع مساء عبر بي إن سبورتس إكسترا.

ويحل ليستر سيتي ضيفا على ميلتون كينز دونز في العاشرة إلا ربع عبر أون تايم سبورتس بريميوم 1.

ويستضيف ولفرهامبتون منافسه جيلينهام في العاشرة إلا ربع عبر أون تايم سبورتس بريميوم 2.

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخليج يحل ضيفا على الفيحاء في الخامسة مساء عبر قناة SSC سبورتس 1.

فيما يلتقي ضمك بنظيره الوحدة في الثانية والنصف ظهرا عبر قناة SSC سبورتس 1.