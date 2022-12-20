"تحققت العدالة التاريخية".. مديح تشافي ولابورتا على تتويج ميسي بكأس العالم

هنأ جوان لابورتا رئيس برشلونة وتشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق ليونيل ميسي بعد التتويج بـ كأس العالم 2022.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين

وحققت الأرجنتين لقبها الثالث في كأس العالم بعد الفوز أمام فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وظهر الثنائي مع تليفزيون برشلونة لتحضير وثائقي من أجل النادي الكتالوني بعنوان "نادي برشلونة. حقبة جديدة".

وقال تشافي: "لقد كان نهائي استثنائي. واحدة من أفضل المباريات التي شاهدتها في التاريخ، ليس لدي أدنى شك أن الأرجنتين كانت الأفضل واستحقت الفوز".

وأضاف "حزين من أجل عثمان ديمبيلي وجول كوندي لكن الآن يجب أن نهنىء ليو ميسي. فوزه بـ كأس العالم لم يكن الشيء الناقص في مسيرته على الإطلاق، هو أفضل لاعب في التاريخ وصديقي".

وبدوره، قال لابورتا: "أنه الأفضل على الإطلاق وبالطبع يستحق ذلك. تحققت العدالة التاريخية".

وتابع "كنا سنكون سعداء بفوز ديمبيلي وكوندي باللقب لكنني أعتقد أن مسيرة ميسي ستُقدر بفوزه بلقب كأس العالم التي سعى إليه كثيرًا".

وأتم "ممتنون لكل ما قدمه. رغبة فوزه بكأس العالم كانت مشتركة بين جميع من يحبونه".

وأصبح ميسي أكثر من شارك في المباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة متخطيا رقم الألماني لوثار ماتيوس.

وبات البرغوث الأرجنتيني أكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة متخطيا باولو مالديني صاحب الـ2616 دقيقة لعب.

ميسي أول لاعب يسجل في أدوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي.

فيما أصبح ميسي الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدفا متخطيا جابريل باتيستوتا.

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