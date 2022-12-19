إنتر يواصل الضغط لتجديد عقد شكرينيار.. وإغراء كبير من سان جيرمان

يستمر مسؤولو إنتر في الضغط على ميلان شكرينيار لاعب الفريق من أجل تجديد التعاقد خلال الفترة المقبلة وسط إغراءات كبيرة من أندية أخرى.

ميلان شكرينيار النادي : إنتر إنتر

وينتهي عقد شكرينيار مع إنتر بنهاية الموسم الحالي في صيف 2023 وحتى الآن لا جديد بخصوص تمديد التعاقد.

وقال بيرو أوسيلو المدير الرياضي لـ إنتر: "لقد قدمنا عرضا مهما لميلان شكرينيار لأننا نريد تمديد عقده. نحن متفائلون، الأمر متروك له".

وبحسب التقارير الإيطالية فإن المدافع البالغ من العمر 27 عامًا يحصل حاليًا على 3 ملايين يورو لكل موسم وإنتر مستعد لتقديم صفقة جديدة بقيمة 6 مليون يورو بالإضافة إلى مليونا كمتغيرات.

لكن يحيط بـ شكرينيار الكثير من الإغراءات من بينهم عرض باريس سان جيرمان 60 مليون يورو و10 ملايين راتب لكن سبق ورفضه إنتر.

ولا يرغب مسؤولو إنتر في كسر سقف الرواتب في الفريق إذ يصل الأعلى إلى 7 ملايين يورو.

ويلعب شكرينيارمع إنتر منذ عام 2017، حينما انضم للفريق قادما من سامبدوريا، ومثّل الأرزق والأسود في 224 مباراة في مختلف المسابقات.

ويحظى المدافغ السلوفاكي باهتمام من كبار الأندية على رأسهم ريال مدريد الذي أبدى إعجابه باللاعب الفترة الماضية بالإضافة إلى باريس إلا أن إنتر يرفض التفريط في اللاعب.

وشارك شكرينيار مع إنتر الموسم الحالي في 19 مباراة بمختلف المسابقات.

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