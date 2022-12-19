الاتحاد: محمود علاء مستمر معنا.. ومصيلحي سيفي بوعده لرئيس الزمالك

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 23:41

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

شدد أحمد عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد السكندري على أن محمود علاء سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أن محمد مصيلحي رئيس النادي سيفي بوعده لرئيس الزمالك إذا وعد به.

وقال عبد المجيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "محمود علاء مستمر معنا لنهاية الموسم، ولا يوجد تفكير في قطع إعارته".

وانتقل محمود علاء للاتحاد معارا من الزمالك ليشارك مع الفريق السكندري في خمس مباريات هذا الموسم.

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وأضاف "مروان عطية سيكمل الموسم مع الاتحاد، وسنرى ما سيحدث بخصوص مستقبله في الصيف".

وواصل "طالما منح محمد مصيلحي رئيس النادي وعدا لرئيس الزمالك فسيوفي به بالتأكيد".

وحاول الزمالك التعاقد مع مروان عطية في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيف الماضي ولكن الاتحاد رفض التخلي عنه.

ويتواجد الاتحاد في المركز السادس للدوري المصري برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وثلاث هزائم.

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