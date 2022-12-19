بيراميدز: تم تطبيق لائحة الفريق على السعيد.. وهذه حقيقة رحيله في يناير

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز سبب غياب عبد الله السعيد عن الفريق أمام الزمالك والإسماعيلي في الدوري.

وقال سعيد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عبد الله السعيد غاب أمام الزمالك بسبب ما حدث في المباراة التي سبقتها، وغاب عن مواجهة الإسماعيلي للإصابة وتواجد أمام أسوان بشكل طبيعي".

وأضاف "ما حدث من عبد الله السعيد موقف وانتهى وتم تطبيق لائحة الفريق فيه".

وواصل "لا يوجد أي نقاش لرحيل عبد الله السعيد عن بيراميدز في يناير".

وأشار "لا يوجد أي حديث يخص مستقبل تاكيس جونياس مع بيراميدز وكل ما نشر في هذا الأمر غير صحيح".

وأردف "تاكيس لم يتحدث معنا في أي شيئ ولم يتحدث معنا أيضا أي طرف آخر بشأنه".

وأوضح "إبراهيم عادل يغيب بسبب الإصابة وسيعود للتدريبات في الأيام المقبلة وقد نراه في المباراة القادمة".

وأتم تصريحاته "من الوارد أن يكون هناك صفقات لـ بيراميدز في يناير ولكن حتى الآن لم نناقش ذلك".