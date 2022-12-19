كرة سلة - الأهلي والزمالك ينتصران مجددا في دوري السوبر
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 23:20
كتب : FilGoal
واصل الأهلي رحلته في الدفاع عن لقب دوري السوبر لكرة السلة رجال بالفوز في ثاني مباريات دور الـ16 أمام الزهور بنتيجة 92-69.
وفاز الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 92-49.
وقرر الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش استمرار التدريبات بدون راحة، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل.
ويلعب الأهلي أمام الاتحاد في كأس السوبر بصفته حامل لقب بطولتي الدوري وكأس مصر أمام الاتحاد وصيف البطولتين.
وعلى الجانب الآخر، فاز الزمالك على الطيران بنتيجة 74-64.
وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 75-71.
ويقام نهائي المسابقة أيام 6 و8 و10 و12 أبريل.
يذكر أن الأهلي فاز بلقب دوري السوبر في الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري.
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