تعديل موعد الجمعية العمومية لنادي الزمالك

أعلن نادي الزمالك تعديل موعد الجمعية العمومية للنادي التي كان من المقرر لها 23 من شهر ديسمبر الجاري.

وكشف الزمالك عبر موقع الرسمي أنه تلقى خطابا من الجهة الإدارية المختصة بتاريخ 15 ديسمبر 2022 يتضمن طلب تأجيل الجمعية العمومية غير العادية إلى يوم الجمعة الموافق 27 يناير 2023.

وذلك لحين صدور تعديلات قانون الرياضة.

وبناء على هذا الخطاب قرر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة الموافق 27 يناير 2023.

ويأتي في جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة الأزمة المالية الحالية بعد الحجز على حسابات النادي في البنك.

بالإضافة إلى عرض واعتماد لائحة النظام الأساسي.