الجباس: تواجدنا مع فيوتشر في الكونفدرالية ميزة.. وجميع مبارياتنا صعبة في الدوري

أبدى محمد "دودو" الجباس لاعب بيراميدز إعجابه بقرعة الكونفدرالية مشددا على تمنيه الصعود لفريقه بجانب فيوتشر.

محمد الجباس النادي : بيراميدز بيراميدز

وأسفرت قرعة دور المجموعات من كأس الكونفدرالية عن وقوع بيراميدز بجوار فيوتشر والجيش الملكي المغربي واسكو كارا التوجولي.

وقال الجباس في تصريحات عقب فوز بيراميدز أمام أسوان: "المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، لا يوجد أي فريق سهل هذا الموسم".

وأضاف "جميع الفرق دعمت بشكل كبير بالإضافة إلى وجود مدربين ذو كفاءة عالية، جميع مبارياتنا كانت صعبة للغاية".

وتابع "إيقاع لعبنا لم يكن جيدا في الشوط الأول ثم بدأنا استعادة قوتنا وحسم المباراة".

وتطرق للحديث عن قرعة الكونفدرالية، وقال: "ليست سهلة لكن عاقدين العزم من الوصول إلى أبعد نقطة، في كل مرة كنا قريبين من اللقب ونريد تحقيقة هذه المرة".

وأردف "تواجد فيوتشر؟ هذه ميزة جيدة سنلعب في مصر مباريات أكثر، بالإضافة إلى معرفتنا بالفريق. أتمنى صعودنا سويا".

تغلب بيراميدز على ضيفه أسوان بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي بيراميدز مصطفى فتحي في الدقيقة 52 ومحمد حمدي في الدقيقة 64، فيما سجل ديلسون كاموني هدف أسوان الوحيد في الدقيقة 93.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 17 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر الذي يلعب مع فاركو غدا في الجولة ذاتها.

فيما تجمد رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن تلقى خسارته السادسة، والثانية على التوالي بعد انتصارين متتاليين على فاركو وسموحة، هما كل نقاط أسوان في الدوري هذا الموسم.